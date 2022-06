Fedez senza scuse | “Rovinerete tutto!”: scelta cervellotica, sarà un disastro

Nelle ultime ore, Fedez è finito al centro delle polemiche a causa di una scelta ben poco condivisibile. Succederà tra poche ore

Nelle ultime settimane, Fedez è stato al centro di grandi discussioni e rivelazioni. Una delle principali è stata quella della malattia: poche settimane fa, ha rivelato di aver avuto un tumore neuroendocrino al pancreas, poi operato con successo. Poche settimane dopo, circondato dall’amore di tutti i suoi colleghi e i fan, ha annunciato anche la ritrovata amicizia con lo storico braccio destro J-AX.

Il periodo è quindi denso di annunci e di impegni, per il cantante e marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni. Nelle ultime ore, però, su Twitter si è scatenata una bufera contro di lui a causa di una svista piuttosto pesante: le previsioni sono tremende, non andrà bene.

Fedez nel caos: non si può fare più niente

I due cantanti hanno condiviso molti anni insieme. Sebbene provengano da ambienti diversi, legati anche alle due diverse età, i due artisti si sono incontrati in età adulta e insieme hanno fatto canzoni di enorme successo. Insieme hanno anche riempito San Siro proprio come concerto d’addio: fin da subito, infatti, i due erano convinti che il loro sodalizio fosse solo una parentesi lavorativa. La fine dell’unione artistica, però, non avrebbe assolutamente significato la fine dell’amicizia e della stima.

Questa, a tutti gli effetti, si è chiusa. I piani, però, sono andati diversamente da come previsto: a dividerli non è stato un piano già pensato e previsto, ma una forte litigata. Secondo quanto raccontato da Fedez a Peter Gomez, J-Ax avrebbe approfittato dei periodi in cui il socio d’azienda era lontano da Milano a causa di problemi personali per fondare una società parallela alla loro, ma con altri soci.

Questa vicenda ha diviso molto i fan dei due artisti. Dopo molti anni, però, Fedez e J-Ax hanno annunciato la loro ritrovata amicizia sui social, scatenando milioni di risposte positive e di reazioni emozionate. Insieme, poi, hanno annunciato un concerto gratuito che si terrà questa sera 28 giugno a Milano: LOVEMI. Obiettivo del concerto è la raccolta di fondi per la Fondazione Tog, dedicata alla riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. L’evento, però, sta scatenando enormi polemiche. A Milano, infatti, il meteo prevede temporali e grandine e secondo molti è stato un errore non spostarlo:

Rinviare il Concerto da OGGI a DOMANI e difficile?

Per tutta la serata a MILANO sono previsti pioggia e temporali anche di forte intensità!

Perché rovinare questo spettacolo dove ci si lavora da giorni? Non si può fare nulla?@ComuneMI @MedInfinityIT @QuiMediaset_it @Fedez @Jax pic.twitter.com/rlECWFjgjn — Gio – TV (@Gi01992) June 28, 2022

Per di più, secondo molti presenti in Piazza Duomo, gli operatori di sicurezza avrebbero fatto entrare degli ombrelli, che possono diventare molto pericolosi quando vengono aperti in mezzo a tanta gente. Insomma: le cose per Fedez e J-Ax sembrano non mettersi bene. Chissà se il meteo sarà clemente o se, invece, i detrattori hanno ragione.

