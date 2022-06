Alfonso Signorini non ce la fa più | “Non l’ho mai fatto!”: le accuse sono pesanti, scoppia il caos

Il conduttore del GF VIP non ce la fa più e dice la sua. Alfonso Signorini senza mezzi termini, la sua posizione mette in crisi ogni certezza

Sono ore molto complesse quelle che sta vivendo Alfonso Signorini. Dopo un anno particolarmente impegnativo, dedicato al GF VIP, questi dovrebbero essere giorni di vacanza e di relax. Per chi è così in vista, però, è difficile staccarsi totalmente dai battibecchi e dalle punzecchiature.

Nelle ultime ore, infatti, il conduttore di Canale5 è finito nuovamente al centro di una grossissima polemica. Dopo tanto parlare, questa volta ha voluto dire la sua e l’ha fatto in un modo secco e deciso: ecco la sua verità, ora parla lui.

Alfonso Signorini non ce la fa più: la sua verità

Negli ultimi giorni si è alzato un vero e proprio polverone sulla prossima edizione del GF VIP. L’unica cosa certa, fino a poche ore fa, era il nome del conduttore: Alfonso Signorini. Da qui in poi, era solo confusione su ipotetici inquilini e ipotetici opinionisti: regnava il caos. Lunedì 27 giugno, però, è arrivata la prima inaspettata conferma di Sonia Bruganelli, che tornerà a sedere come opinionista al GF VIP 7.

Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto dopo le sue dichiarazioni. La moglie di Bonolis, infatti, aveva più volte ammesso di voler tornare a fare il proprio lavoro di autrice televisiva, definendo il GF VIP 6 come una semplice parentesi. Alla fine, però, qualcosa deve essere cambiato in lei, al punto da spingerla ad accettare un nuovo anno. A non ritornare, però, sarà Adriana Volpe: al suo posto, infatti, arriverà un altro volto inedito a Canale5. Si tratta di Orietta Berti, la cantante ironica e travolgente: chissà come armonizzerà, con l’irriverente Bruganelli.

Nelle ultime ore, però, si è alzato un vero e proprio polverone. Secondo alcuni giornalisti, Sonia Bruganelli sarebbe stata scelta come seconda opzione in seguito a un pesante no di una showgirl amatissima dai giovani. Si tratta di Giulia de Lellis, influencer nata da Uomini e Donne, oggi pilastro del palinsesto mediatico. Alfonso Signorini, stremato da queste polemiche, ha quindi voluto dire la sua:

Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP pic.twitter.com/E36AiZv0Xc — Trash Italiano (@trash_italiano) June 28, 2022

Le sue parole sono vere e proprie lame nei confronti di tutti i giornalisti che avevano dato per certo il loro contatto. Alfonso Signorini, quindi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli le ha proprio scelte: non ci resta che attendere per vedere come andrà.

The post Alfonso Signorini non ce la fa più | “Non l’ho mai fatto!”: le accuse sono pesanti, scoppia il caos appeared first on Ck12 Giornale.