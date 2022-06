Adriana Volpe ridimensionata | Dopo il danno, la beffa: un decisione che fa male

Amara sorpresa per la showgirl Adriana Volpe: dopo il due di picche, emerge il forsennato corteggiamento alla rivale.

Secondo i recenti rumors, Adriana Volpe sarebbe stata estromessa dal ruolo di opinionista per il prossimo “GF Vip 7”. L’elegante ed eloquente subrette ha alle spalle una lunga carriera, dipanatasi principalmente nell’emittente RAI. Da “Mezzogiorno in famiglia” a “I fatti vostri”, Adriana Volpe ha intrattenuto milioni di italiani, affiancando altri volti celebri del piccolo schermo.

Il suo percorso non si è rivelato sempre scorrevole e lineare: ricordiamo infatti la zuffa televisiva con Giancarlo Magalli, nonché le più recenti querelle con l’ex collega opinionista Sonia Bruganelli. Dopo aver militato come concorrente al “GF Vip”, infatti, Adriana Volpe ha occupato con successo le ambite poltroncine rosse del format. Nelle ultime ore, però, è scoppiata un’indiscrezione bomba: a sorpresa Sonia Bruganelli verrà riconfermata nel ruolo, mentre la showgirl è risultata estromessa dai giochi.

Adriana Volpe, spunta il nome della nuova opinionista: ecco i dettagli

La soubrette trentina non presenzierà quindi nel parterre del “GF Vip 7”: “TvBlog” rivela infatti che al suo posto siederà una delle voci più famose della musica leggera italiana. Si tratta di Orietta Berti, regina delle hit del Belpaese a partire dall’evergreen “Finché la barca va”, “La via dei ciclamini” e la hit estiva “Mille”. La cantante non è digiuna dal ruolo di opinionista televisiva: ha infatti militato in realtà come “Ora o mai più” e “The voice senior”, rivelandosi mordace e preparata.

Secondo il portale, Orietta Berti avrebbe accettato il ruolo dopo uno strenuo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini. Mediaset le avrebbe infatti proposto un’esclusiva biennale e uno show celebrativo su Canale 5, oltre che, per l’appunto, il prestigioso ingaggio a fianco di Sonia Bruganelli. I rumors in rete si stanno moltiplicando. C’è chi sostiene che l’allontanamento di Adriana Volpe dalle scene Mediaset sia il frutto di un’esplicita richiesta della moglie di Paolo Bonolis. Essa gode infatti di notevole potere contrattuale e decisionale, essendo una rodata autrice e reclutatrice di Mediaset. Altri invece insinuano che i suoi salti dall’emittente pubblica a quella privata abbiano penalizzato la sua carriera, privandola di continuità.

L’unica certezza, al momento, sembra la configurazione delle due opinioniste: sul cast vige ancora il più assoluto riserbo, anche se i pettegolezzi in rete fioriscono all’ordine del giorno. Alfonso Signorini varerà la nuova edizione del “GF Vip” a partire dal 19 settembre con il consueto appuntamento bisettimanale: attendiamo i prossimi comunicati ufficiali da parte dei vertici Mediaset.

The post Adriana Volpe ridimensionata | Dopo il danno, la beffa: un decisione che fa male appeared first on Ck12 Giornale.