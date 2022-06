“vi-dico-chi-li-aiuta”:-esplode-l’ira-di-briatore,-quello-che-nessuno-dice-sul-prezzo-della-pizza

A Zona Bianca, il talk show di rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, c’è ospite Flavio Briatore. L’imprenditore in questi giorni è stato al centro delle polemiche per il duello con i piazzaioli napoletani per il costo degli ingredienti delle pizze. Come abbiamo raccontato in questi giorni, Briatore ha aperto una catena di pizzerie, “Crazy pizza”, in cui una margherita viene venduta a doppia cifra e dove di fatto si trova nel menu anche la pizza col pata negra che costa 65 euro. Da questi prezzi è nata una polemica durissima contro i pizzaioli di Napoli che vendono le pizze a 4-5 euro.

Dopo il botta e risposta con i maestri pizzaioli del capoluogo campano, Briatore ha voluto rispondere per le rime proprio da Zona Bianca: “Io non ho messo dei prezzi folli sul mio menù”, ha iniziato Briatore. “Quando il pizzaiolo di Napoli va a Roma la pizza non la vende più a 4-5 euro ma di fatto la vende a 12 o a 13 euro, questo però nessuno lo dice”, afferma l’imprenditore. Poi l’affondo: “Io ho costi di affitto elevati per una location come quella del Crazy Pizza che si trova in via Veneto a Roma”.

A questo punto arriva il vero e proprio siluro per i pizzaioli napoletani: “A Napoli fanno le pizze a 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare gli affitti”. Insomma il duello tra l’imprenditore e i pizzaioli partenopei non è finito e a quanto pare è destinato a durare a lungo.