“Una storia antica…”: La Russa scatenato contro Berlusconi, caos-centrodestra | Video

Tempo di analisi, nel centrodestra. Tempo per riflettere sugli errori che sicuramente sono stati commessi alle amministrative, soprattutto ai ballottaggi. Si pensi al clamoroso caso di Verona, la roccaforte persa, con la vittoria di Damiano Tommasi al secondo turno contro Federico Sboarina, candidato su cui il centrodestra si era spaccato.

E a fare il punto sugli scivoloni commessi, ospite in collegamento a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, ecco Ignazio La Russa, esponente di spicco di FdI. Il quale punta il dito in modo esplicito contro Forza Italia di Silvio Berlusconi: “Rimane il fatto che il centrodestra se non va unito, si divide. Se rimane separato soprattutto al primo turno non rimedia nei ballottaggi. È una storia antica, questa“, tuona La Russa.

E ancora: “L’errore centrale di Verona è stato quello di aver interrotto la candidatura dell’uscente, che era Sboarina, quando solo Lega e Fratelli d’Italia lo hanno appoggiato. Mentre Forza Italia ha ritenuto di appoggiare un candidato che non era nemmeno nel centrodestra in quel momento, ovvero Flavio Tosi”, conclude uno scatenato La Russa.