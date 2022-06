Test di logica | Sequenza di numeri pazzi: se sei un genio, risolvi in 5 secondi

Sei un genio? Allora per te sarà semplicissimo completare questa sequenza di numeri pazzi, prova a farcela in 5 secondi.

Questo test logica dei numeri pazzi è davvero complicato, ma se sei un appassionato potresti farcela in 5 secondi. Mettili alla prova!

Il mondo dei numeri può essere molto complesso per qualcuno. Se a scuola scappavi nell’ora di matematica, potrai dimostrare che alla fine sei capace anche tu di cavartela. Magari ami le poesie e un buon libro, mentre le materie scientifiche sono un problema. Tuttavia questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo.

Molte persone fin da bambini dimostrano di poter fare i calcoli matematici a mente in un batter d’occhio. Altre invece ricorrono alla calcolatrice per pigrizia. I test di logica mettono alla prova le tue doti mentali e possono essere utilissimi per mantenere in forma il nostro cervello. Vediamo insieme se riuscirai a completare questa sequenza. Sei pronto ad iniziare?

Bene, rilassati e punta un countdown di 5 secondi. Osserva bene la figura in alto e concentrati: dovrai semplicemente ragionare in modo logico e andare avanti con la sequenza che vedi rappresentata di quattro numeri, che numero seguirà? Inizia subito e fai partire il tuo countdown!

La soluzione del test logica

La soluzione del test logica dei numeri pazzi era un po’ complessa, ma se hai indovinato in 5 secondi sei davvero un genio. Scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Ecco la soluzione. Il ragionamento logico che avresti dovuto fare per completare la sequenza è il seguente: sommando il primo e il secondo numero e aggiungendo +1, ottieni il terzo numero e via via di seguito. Perciò 2 + 5 = 7 + 1 = 8; 8 + 5 = 13 +1 = 14; 8 + 14 =22 + 1 = 23. Il numero per completare la sequenza logica era 23!

Hai risolto in così pochi secondi? Allora probabilmente per te la matematica è come insalata da mangiare ogni giorno e ti destreggi perfettamente nel mondo dei numeri. Se invece non sei riuscito, non preoccuparti magari ti occorreva soltanto un po’ di tempo in più a disposizione. Potrai allenarti ancora con giochi, indovinelli e rompicapo fino a diventare un vero campione e allora nessuno potrà dirti che sei una schiappa!

