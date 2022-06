Roberta Morise | “Devo essere meno buona”: che brutta esperienza, è successo alle sue spalle

Momenti molto duri quelli che sta vivendo Roberta Morise. Il tradimento è avvenuto alle sue spalle, adesso ha deciso: vuole cambiare completamente

Dopo l’esperienza a fianco di Carlo Conti come professoressa de L’Eredità, nei primi anni Duemila, Roberta Morise non si è più fermata. Conduttrice, cantante e showgirl, ha mostrato tutte le sue qualità nel corso della sua carriera e le opportunità, di anno in anno, si sono moltiplicate.

Dopo la partecipazione come naufraga all’Isola dei Famosi 2022, Roberta Morise è oggi alla guida di “Camper”, il programma estivo di Rai1, con Tinto. Nelle ultime ore, però, una bruttissima notizia l’ha scossa profondamente. Una delusione incredibile, che l’ha portata a prendere una decisione: è ora di cambiare.

Roberta Morise, brutto colpo per lei: è finita

Nella sua carriera, forse questo è il momento in assoluto più positivo di sempre. Roberta Morise, infatti, milita in televisione tra le fila di Rai1 da tantissimi anni. La sua prima partecipazione è con Miss Italia 2004, dove si classifica quinta: quello stesso anno la vuole al proprio fianco Carlo Conti in “I Raccomandati”. Sempre con Conti, poi, svolge il ruolo di Professoressa a L’Eredità per ben tre anni e da quel momento non si è più fermata.

La fascia oraria del mezzogiorno non è nuova, per Roberta Morise. Dall’autunno del 2018 fino al 2020, infatti, ha condotto “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli, per poi prendersi una pausa dovuta anche alla pandemia. È ritornata in tv nel 2022 sostituendo Samira Lui ed Andrea Cerelli per un breve periodo a L’Eredità, per poi sbarcare in Honduras come naufraga de L’Isola dei Famosi.

Il 2022 si è riconfermato il suo anno fortunato: Rai1, infatti, l’ha scelta come co-conduttrice di “Camper”, con Tinto. Insomma: Roberta Morise non si ferma più. Dal punto di vista sentimentale, però, le cose vanno male. Nel corso di un’intervista per Confidenze, la showgirl ha rivelato che il fidanzato Giulio l’ha tradita: “Da parte di Giulio è arrivato un tradimento, non lo voglio commentare ma ho capito che devo essere un po’ meno buona”.

I due sembravano molto innamorati, tant’è che ad aprile 2022 la Morise aveva addirittura ammesso di essere pronta a diventare mamma ai microfoni di Verissimo. “Adesso sono pronta, sono fidanzata con Giulio: non so se è pronto lui” aveva detto a Silvia Toffanin. Chissà come risuonano, oggi, queste parole: sicuramente è un periodo difficile, ma il lavoro le sta dando le soddisfazioni che da tempo cercava.

