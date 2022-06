Miriana Trevisan | Scoppia il ‘pela-patate gate’: “Donne contro, che triste”: lei le butta fuori

La showgirl Miriana Trevisan ha nelle ultime ore compiuto un amaro sfogo sui social: la misteriosa faida prosegue.

È giallo fitto sui trascorsi di Miriana Trevisan e di alcune componenti del suo fandom. Tutto sembra avere avuto origine da un pela-patate e da un infelice scambio di messaggi in privato. Al riguardo gli utenti del social si sono prodotti in molte illazioni, ma senza giungere a risultati apprezzabili.

Nelle ultime ore, però, Miriana Trevisan ha confermato l’esistenza di un conflitto con alcune follower, e un suo tweet piccato lo dimostra. Ecco cosa sappiamo.

Miriana Trevisan mette un punto ai rumors: “Si lodano e si imbrodano!”

La scorsa settimana, a quanto pare, Miriana sarebbe stata invitata ad intervenire in una chat vocale a lei dedicata da alcuni fans. Lo spazio virtuale su Twitter, denominato “3viSpace“, annoverava molti follower accaniti, anche di età molto giovane.

Sappiamo solamente che sarebbe intercorso un incidente diplomatico tra una fan ventenne della showgirl e Miriana stessa: c’entrano alcuni messaggi privati, e un pela-patate. A quanto emerge dalle impressioni degli utenti, Miriana avrebbe frainteso la menzione al pela-patate, leggendolo come un velato riferimento sessuale. In merito sarebbe intervento anche il fidato amico e coreografo Alessandro Duchetti, schierato come sempre in favore della soubrette.

A quanto emerge si sarebbe creata una frattura nel fandom di Miriana, rea di aver attaccato con toni bruschi la giovane follower che ha menzionato il pela-patate: purtroppo non esistono registrazioni della chat vocale, ma solo i botta e risposta successivi dei fan. A quanto pare, Miriana è intervenuta in un’ulteriore chat, e gli animi si sono nuovamente surriscaldati: sta di fatto che la showgirl è intervenuta in modo lapidario sulla questione. Miriana ha infatti pubblicato questo eloquente tweet: “Oggi mi vedo costretta a bloccare alcune odiatrici che offendono gratuitamente il gusto o la modalità di esprimere l’ammirazione di alcune di voi. Triste. Donne contro donne. Epoca triste. Si lodano e s’imbrodano. Ma l’avevamo capito.”.

La contro-reazione delle follower bloccate

La reazione delle fan di colpo bannate dal suo profilo non si è fatta attendere. Uno degli utenti in causa commenta infatti: “Il bello è che non calcolavo lei e le sue fan da settimane“, allegando anche lo screenshot del blocco.

Ha poi aggiunto: “Si lodano e si imbrodano, ma lo avevamo capito… lo abbiamo capito pure noi, troppo tardi ma meglio averlo capito“.

In rete i commenti si sprecano: seguiremo con interesse il caso del “pela-patate gate“.

