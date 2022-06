L’ultimo bollettino del Cnr sulle piogge: siccità estrema

La siccità che ormai perdura da diversi mesi sulle regioni settentrionali si sta allargando anche al centro-sud. Lo dice l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Siccità dell’Istituto di BioEconomia del Cnr, che fotografa una situazione di “siccità estrema”.

Le temperature, particolarmente elevate nella seconda metà del mese e nei primi giorni di giugno lungo tutta la penisola (anomalie fra +2 e +3 °C), hanno contribuito a non alleviare la situazione.

Disattese anche le speranze riposte nella primavera, povera di piogge con valori che la pongono al terzo posto dietro solo al 2003 e al 2017. Sul medio e lungo periodo il settore agricolo risulta duramente colpito, con le aree irrigue interessate per oltre il 40% da siccità severo-estrema.

Il bollettino mostra anche l’Evaporative Stress Index (ESI), l’indice che indica dove la vegetazione è stressata a causa della mancanza di acqua.

I valori dell’ESI relativi al mese di maggio mostrano forti condizioni di stress nella zona occidentale della Val Padana (soprattutto nel novarese) e dal grossetano all’Umbria meridionale all’alto Lazio.

Zone con anomalie negative di evapotraspirazione sono poi estese al resto della Pianura Padana, del centro Italia, Sardegna centro-occidentale e regioni meridionali Puglia, Basilicata e Calabria. Tali condizioni si estendono ulteriormente in quasi tutto il centro-nord se si considerano gli ultimi 3 mesi.

Si tratta di anomalie che indicano un forte disseccamento del suolo, dovuto non solo all’assenza di piogge, che non hanno compensato il tasso evapotraspirativo, ma anche alle alte temperature. Sono entrambi questi fattori, mancanza di piogge e temperature elevatissime, la causa di un quadro ormai sempre più critico. Lo spiega al quotidiano La Repubblica, Ramona Magno, responsabile dell’Osservatorio Siccità dell’Istituto di BioEconomia del Cnr:

“La siccità di questi mesi si conferma sempre più essere una siccità idrologica, dove la scarsità di innevamento invernale e di precipitazioni degli ultimi se mesi sta intaccando le riserve idriche superficiali principalmente nel nord Italia. Ma certamente il caldo contribuisce a far evaporare le acque dai suoli, dalle superfici dei laghi e dei fiumi e a far traspirare l’umidità dalle piante. Sappiamo che il maggio scorso, per temperature, ha battuto lo stesso mese record del 2003, il giugno 2022 al momento è al secondo posto tra quelli più caldi. Ma la tendenza, purtroppo, è che da qui alla fine dell’estate le temperature saranno abbastanza superiori alla media”.

L’articolo L’ultimo bollettino del Cnr sulle piogge: siccità estrema proviene da The Map Report.