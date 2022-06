Jessica Selassié | Scoppia la gelosia, reazione folle: lei perde completamente la testa

La Princess Jessica Selassiè finisce suo malgrado in un nuovo polverone mediatico: questa volta la provocazione va oltre.

Da pochi giorni la vincitrice del “GF Vip” si è imposta pubblicamente, dichiarando di essere satolla dai troppi rumors a lei imputati. Il suo annuncio su Instagram è stato consequenziale alla clamorosa notizia di un ipotetico fidanzamento del food-influencer Barù con la modella Ludovica Perissinotto.

Jessica Selassiè ha infatti comunicato ai suoi follower di essere pronta a dare battaglia legale a chiunque diffonda falsità sul suo conto. Nelle ultime ore, però, l’influencer Deianira Marzano ha beccato un succoso scoop riguardante la Princess e l’ex compagna di avventura Sophie Codegoni: vediamo di che si tratta.

Jessica Selassiè tirata in ballo da una fan: frecciate di fuoco da Sophie Codegoni

Occorre ripercorrere qualche tappa di Jessica e Sophie all’interno della casa del “GF Vip”. Le due concorrenti erano molto unite, almeno sin all’arrivo dell’ex tentatore di Mediaset Alessandro Basciano. Il bel volto di Temptation Island ha scatenato una rivalità intestina tra le due, che inizialmente si contendevano le sue attenzioni. A spuntarla, dopo una breve conoscenza iniziale, è stata l’influencer Sophie, e i due si sono consolidati in una coppia fissa.

Sophie e Alessandro sono usciti mano nella mano dal reality, mentre Jessica ha concentrato il focus romantico sull’enologo Barù Gaetani. Il food-influencer, però, sembra aver schivato l’ipotesi di una liaison con la Princess, preferendo mantenere i rapporti su un piano puramente amichevole. Il fandom #jerù ha perciò subito una frattura, e i follower si sono divisi in ulteriori tifoserie a beneficio di uno o dell’altra.

Nelle ultime ore una fan di Jessica ha pubblicato un collage in cui comparivano contrapposti Sophie e Alessandro, e nel secondo riquadro Jessica Selassiè. Il suggerimento è chiaro: la fan caldeggia un’ipotetica rottura tra l’influencer e il tentatore, e lo sbocciare di una nuova relazione che vedrebbe protagonisti Jessica, per l’appunto, e Alessandro Basciano. L’influencer Deianira Marzano ha intercettato la replica velenosa di Sophie Codegoni, solitamente posata e diplomatica. L’ex gieffina ha infatti pubblicato una storia su Instagram, in cui attacca apertamente la fan di Jessica: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero, o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?“.

Il commento al vetriolo è ormai virale: dobbiamo aspettarci un intervento in merito di Jessica Selassiè?

