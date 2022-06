emissioni,-il-trasporto-del-cibo-su-gomma-ha-un-impatto-7-volte-maggiore-del-previsto

Secondo una nuova ricerca pubblicata su Nature, il 19% delle emissioni legate al cibo proviene dai trasporti, un numero 7 volte superiore alle stime precedenti. Lo studio afferma che le regioni più ricche del mondo hanno la più grande impronta di trasporto alimentare: intuibile. Ma l’industria alimentare è già di per se una delle principali fonti di emissioni globali, e da sola compre oltre il 15% del totale. Tanto per renderci conto, l’aviazione è responsabile del 2% circa. Dunque questa nuova scoperta, che aggiunge alle emissioni note un dato 7 volte maggiore per quanto riguarda l’esigenza di trasportare via gomma le merci, alzano il contributo del cibo al 30% delle emissioni globali. “Il nostro studio stima che i sistemi alimentari globali, a causa dei trasporti, della produzione e del cambiamento dell’uso del suolo, contribuiscono per circa il 30% alle emissioni totali di gas serra prodotte dall’uomo”, ha spiegato Mengyu Li della University of Sydney School of Physics, principale autore dello studio. Tra tutte le emissioni derivate dal trasporto merci, quelle per muovere cibo rappresentano da sole “quasi la metà delle emissioni dirette dei veicoli stradali”. Un errore, dunque, concentrare – come si è fatto finora – la maggior parte della ricerca sulla sostenibilità alimentare sull’agricoltura: “abbiamo dimostrato che mangiare locale è tanto importante quanto ridurre il consumo di prodotti animali – carne, pesce, latte, formaggi -, soprattutto nei Paesi ricchi”, ha aggiunto il coautore David Raubenheimer, ecologista nutrizionale. Lo studio – vastissimo – ha esaminato 74 Paesi in 37 settori economici, tra cui produzione, allevamento ed energia per calcolare le distanze di trasporto e le masse alimentari. La ricerca ha rilevato che Cina, Stati Uniti, Russia e India sono i principali responsabili del trasporto alimentare. In cima alla lista ci sono anche Germania, Francia e Giappone, che, insieme agli Stati Uniti, producono il 46% delle emissioni dei trasporti mentre rappresentano solo il 12,5% della popolazione mondiale. Il trasporto di frutta e verdura a temperatura controllata rappresenta più di un terzo delle emissioni, e questo spiega perché dovremmo considerare di limitare il consumo di banane, avocado, ananas e altri frutti esotici. “Cambiare l’atteggiamento dei consumatori nei confronti delle diete sostenibili può dare benefici ambientali su vasta scala”, ha aggiunto il professor Raubenheimer: “un esempio è l’abitudine di comprare cibi fuori stagione tutto l’anno, o comunque prima dell’inizio della stagionalità nel loro Paese, e che devono dunque essere trasportati da altrove o essere prodotti in serra”. Mangiare alternative stagionali locali, come la nostra specie ha sempre fatto in passato, aiuterà a fornire un pianeta sano per le generazioni future”. Questo che può sembrare un piccolo passo, garantirebbe secondo i ricercatori, una riduzione delle emissioni equivalente a quella che servirebbe per trasportare una tonnellata verso il Sole e tornare indietro 6.000 volte.

L’articolo Emissioni, il trasporto del cibo su gomma ha un impatto 7 volte maggiore del previsto proviene da The Map Report.