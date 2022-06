Due dei (tre) fondatori di Airbnb hanno venduto più di un miliardo di dollari di azioni della società nell’ultimo anno

È stato un periodo tormentato quello per le azioni di Airbnb da quando la società si è quotata a dicembre 2020. Le azioni sono aumentate nella seconda metà del 2021, raggiungendo un picco di circa 207 dollari a novembre. Ora vengono scambiate al 50% in meno, a seguito di un calo di molte azioni statunitensi. Uno dei tre cofondatori miliardari di Airbnb ha continuato a vendere azioni mensilmente nonostante il crollo delle azioni.

Due co-fondatori stanno vendendo azioni Airbnb

Dal 15 giugno 2021, Joe Gebbia, che è a capo della divisione no profit di Airbnb, ha venduto 5 milioni di azioni per un valore di 713 milioni di dollari. Ha venduto a un tasso compreso tra 200.000 e 700.000 azioni al mese, fino a questo mese, cedendo in totale l’8% della sua partecipazione nella società. Al netto delle tasse, Forbes stima che Gebbia abbia portato a casa almeno 450 milioni di dollari. Secondo i documenti della Securities and Exchange Commission, tali transazioni facevano parte di un piano di negoziazione predeterminato.

L’unica eccezione è stata marzo di quest’anno, quando Gebbia ha venduto 1,4 milioni di azioni per un totale ante imposte di 215 milioni di dollari. Non è chiaro se il suo piano di trading sia stato modificato o se ne abbia creato uno nuovo. La Sec ha proposto regole di divulgazione più rigorose sui piani di trading predeterminati a dicembre dello scorso anno, ma deve ancora approvarle.

“A parte questa deviazione, sembra che stia seguendo questa strategia di vendita mensile”, afferma Daniel Taylor, professore di contabilità presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania. “Non sappiamo se quella vendita da 200 milioni di dollari fosse nelle sue intenzioni quando firmò il piano o se sia un cambiamento dell’ultimo minuto”.

Le nuove quote di partecipazione dei fondatori

Il suo cofondatore Nathan Blecharczyk, chief strategy officer di Airbnb, ha venduto azioni della società per un valore di 482 milioni di dollari nella seconda metà del 2021, circa il 3,5% della sua quota, anch’essa parte di un piano di trading predeterminato. Tra le vendite di Gebbia e Blecharczyk, i due miliardari hanno scaricato azioni per un valore di 1,2 miliardi di dollari da metà giugno 2021. Ma a differenza di Gebbia, Blecharczyk finora non ha venduto azioni quest’anno.

Dopo le vendite, Gebbia possiede il 9% e Blecharczyk possiede il 10% della società. Ma ciascuno controlla oltre il 20% dei diritti di voto della società, secondo la dichiarazione di delega di aprile di Airbnb. Forbes stima la fortuna di Gebbia a $ 6,5 miliardi e quella di Blecharczyk a $ 6,2 miliardi al 24 giugno.

Cosa sta facendo il terzo fondatore, Brian Chesky

Contrariamente alle mosse di Gebbia e Blecharczyk, il terzo cofondatore di Airbnb, il ceo Brian Chesky, non ha venduto una sola azione nell’ultimo anno. Chesky ha venduto per l’ultima volta azioni per un valore di 30 milioni di dollari all’Ipo. Chesky, che possiede l’11% di Airbnb, vale circa 8,2 miliardi di dollari alla chiusura del mercato di venerdì.

Un portavoce di Airbnb non ha risposto a una richiesta di commento di Forbes in merito alla vendita di azioni. Anche se non è chiaro il motivo per cui Gebbia e Blecharczyk stanno vendendo così tante azioni, entrambi hanno investito in una manciata di startup. Mantenendo le sue radici su Airbnb, Blecharczyk è un investitore in Swimply, una startup che consente agli utenti di affittare le loro piscine a ore. Secondo Pitchbook, Gebbia è un sostenitore di Studio, startup che offre lezioni online di 30 giorni di artisti del calibro del cantante Charlie Puth e del gruppo Pentatonix (ed è anche supportato dal fondatore di Quibi Jeffrery Katzenberg), nonché del marchio di abbigliamento maschile con sede a Londra Vollabek. Gebbia potrebbe anche aver utilizzato parte del denaro per acquistare una quota di minoranza nei San Antonio Spurs della NBA a gennaio. Un portavoce della squadra non ha commentato la puntata di Gebbia.

Le donazioni dei tre fondatori

Né Gebbia né Blecharczyk hanno basi per la loro filantropia, sebbene entrambi abbiano firmato il Giving Pledge, una sporta di promessa di donare la maggior parte della loro fortuna in beneficenza. A marzo, tutti e tre i fondatori di Airbnb hanno donato fino a 10 milioni di dollari per sostenere i rifugiati in fuga dall’Ucraina. A maggio, Gebbia ha detto che avrebbe dato a ogni laureato della sua scuola superiore in Georgia 22 azioni di Airbnb durante il suo discorso di apertura. Ha anche promesso 700.000 dollari per aiutare a potenziare il dipartimento artistico della scuola e la squadra di cross country. E nel giugno 2021 ha donato 5 milioni di dollari al braccio no profit di Airbnb, Airbnb.org.

I numeri di Airbnb

Mentre il prezzo delle azioni di Airbnb è stato in difficolta negli ultimi mesi, la sua attività sottostante è migliorata da quando ha licenziato quasi 2.000 persone nel maggio 2020. Il mese scorso, la società ha affermato che le prenotazioni sul sito di noleggio di case peer-to-peer hanno superato i livelli pre-pandemia. La società ha registrato una perdita netta di $ 352 milioni per il 2021 su ricavi di quasi $ 6 miliardi nel 2021. Per il primo trimestre del 2022, i ricavi sono cresciuti a $ 1,5 miliardi, con un balzo del 40% rispetto al primo trimestre del 2021, e la perdita netta è scesa a circa $ 19 milioni, in calo rispetto a $ 1,17 miliardi nel trimestre di un anno fa.

