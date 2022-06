di-maio-distrutto-dal-sondaggio-di-mentana:-cosa-pensano-di-lui-gli-ex-elettori-grillini

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana al TgLa7. E oltre a quello sulle intenzioni di voto, ecco una rivelazione sul M5s e sul duello tra Giuseppe Conte e l’ormai ex, Luigi Di Maio.

La prima domanda posta agli elettori ed ex elettori grillini è: chi tra i due ha più ragione? Ed è un plebiscito per il presunto avvocato del popolo: tra gli elettori M5s si schiera con lui il 67% del campione, con Di Maio solo il 12 per cento. Il 7% risponde “nessuno dei due” mentre un 14% non sa esprimersi. Tra gli ex elettori pentastellati, e questa è una sorpresa, il 35% sta con Conte, il 13% con Di Maio, il 28% con nessuno dei due mentre il 24% restante non si esprime. Insomma, per Giggino sono metaforiche bastonate sotto ogni aspetto.

Dunque, viene chiesto agli elettori M5s se ritengono che l’uscita dai pentastellati del ministro degli Esteri sia un bene o un male: per il 47% del campione è un fatto negativo, per il 42% e l’11% non si esprime. Insomma, grillini spaccati. Ma spicca quel 42% che esprime soddisfazione per la fuoriuscita dal partito del volto che, forse, più di tutti lo ha caratterizzato. Infine, sempre agli elettori con le 5 stellette, viene chiesto se sperano in una riappacificazione. La risposta è chiara: il 55% si auspica che Conte e Di Maio restino divisi, il 33% auspica che Di Maio rientrasse nel M5s previa pace con Conte, il 12% non si esprime.