amministrative:-letta,-‘risultato-ci-rafforza-in-vista-lavoro-per-politiche-2023’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Questo risultato ci rafforza in vista del futuro, della costruzione di un centrosinistra che sia vincente anche a livello nazionale per le politiche dell’anno prossimo. Da domattina ci mettiamo al lavoro per preparare le elezioni politiche dell’anno prossimo e per andare con la stessa determinazione, la linearità, candidati unitari scelti bene senza strappi e un lavoro che tiene insieme un campo largo, ovunque l’unità ha premiato”. Così Enrico Letta sui ballottaggi. “E’ una bellissima serata per noi, ci premia per il lavoro fatto in questi mesi e quindi c’è da festeggiare come si sta facendo in tutta Italia”.