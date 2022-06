alfonso-signorini-la-umilia,-decisione-a-tradimento:-preferisce-la-sua-rivale

Colpo di reni per Alfonso Signorini: mentre la prima opinionista ufficiale è ormai nota, per la seconda scoppia un caso diplomatico.

È il caso di riadattare il vecchio adagio, e di trasformarlo in: “Molti rumors per nulla“. Nelle ultimissime ore si è fatta largo nel web un’indiscrezione clamorosa circa lo staff autoriale del prossimo “GF Vip 7”. Dopo che sono stati versati fiumi di inchiostro virtuali circa il cast e gli opinionisti della nuova edizione del reality, finalmente abbiamo una certezza.

A svelare l’anticipazione bomba è il portale “TvBlog” che, contrariamente ad ogni aspettativa, annuncia ufficialmente il nome della prima opinionista prescelta per il parterre del programma. Vediamo di chi si tratta.

Alfonso Signorini ha scelto: nella sua corte di nuovo Sonia Bruganelli

Secondo “TvBlog”, la prima opinionista confermata sarebbe proprio la frizzante e loquace moglie di Paolo Bonolis. Per mesi è circolata la voce che l’imprenditrice non avrebbe presenziato ad ulteriori edizioni nel format. Nonostante avesse giudicato l’esperienza nel complesso positiva, aveva accantonato la possibilità di un reiterato ingaggio in prima serata. Secondo il portale, il lungo corteggiamento di Alfonso Signorini l’avrebbe infine convinta: la prima poltroncina rossa sarà assegnata proprio a lei.

La grande esclusa dall’equazione sembra essere la rivale Adriana Volpe. Nonostante la sua partecipazione da concorrente, e gli interventi divisivi come opinionista, la soubrette sarebbe tagliata fuori dai giochi. Ricordiamo molto bene le zuffe televisive tra le due, spesso in disaccordo, e occupate a produrre tifo per concorrenti contrapposti nel gioco. Bisogna sottolineare che la carriera di Adriana Volpe ha avuto lunghi trascorsi in RAI: questo fattore avrà giocato un ruolo fondamentale nella scelta?

Secondo il pubblico il meccanismo vivace e ricco di contraddittorio era funzionale alle dinamiche del reality: chi verrà inserito al posto di Adriana nel “GF Vip 7”? Ricordiamo che Sonia Bruganelli è legata a doppio filo all’emittente, e ha un ruolo di primo piano in Mediaset come produttrice e reclutatrice di nuovi talenti. In ogni caso, ci riserviamo di escludere del tutto Adriana Volpe dal cast autoriale solo a fronte di comunicazioni ufficiali. Come abbiamo visto, Alfonso Signorini ha adottato il motto della collega Ilary Blasi nell’ultima edizione de “L’Isola”, la cui finale avrà luogo tra poche ore: “Tutto può cambiare“!

