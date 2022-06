“Vorrei essere sua amica”: Manuel Bortuzzo non se l’aspettava, adesso cosa farà?

Un appello inaspettato per l’ex gieffino Manuel Bortuzzo che lo costringerà a rivedere in maniera radicale le sue scelte.

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è ancora fresca. E nelle ultime ore è arrivata una dichiarazione importante quanto inattesa, che metterà sicuramente in difficoltà il giovane nuotatore.

La storia d’amore nata nel corso del Grande Fratello Vip tra Manuel e la principessina etiope è finita nel peggior modo possibile, pochi giorni dopo la loro uscita dalla Casa di Cinecittà.

Nonostante le ripetute smentite del ragazzo, la versione più accreditata attribuisce la rottura alle pressioni insistenti della famiglia Bortuzzo, la quale secondo i rumor non ha mai visto di buon occhio Lulù. Ma le cose potrebbero evolversi e prendere una piega differente grazie a un intervento non preventivabile che lascia una porta parta.

Manuel Bortuzzo, appello inatteso: adesso è a un bivio

In questi giorni si è fatto un gran parlare sulla festa di compleanno di Lulù Selassié e sul fatto che l’invito a partecipare sia stato declinato da un numero considerevole di gieffini. Sulla faccenda è intervenuta nelle scorse ore Clarissa Selassié, che nell’intervista rilasciata a FanPage ha cercato di fare chiarezza.

La sorella di Lulù e Jessica ha spiegato che l’assenza dei molti inquilini è stata dettata da motivi di lavoro o comunque logistici, e che quindi le voci su presunti dissapori è priva di qualunque fondamento. Ovviamente il giornalista di FanpPage le ha chiesto se anche Bortuzzo era tra gli invitati.

“Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei”, ha risposto Clarissa, che un attimo dopo ha aggiunto: “Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta”. Parole che sembrano confermare la tesi di chi sostiene che Bortuzzo, a torto e in maniera drastica, abbia eretto in muro tra il suo mondo e quello di Lulù.

“Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel”, ha ribadito Clarissa, che poi ha aggiunto qualcosa di molto interessante. Parole che suonano come un’apertura nei confronti del ragazzo, nonostante il trattamento subito dalla sorella, lasciata dalla notte al giorno con un freddo comunicato stampa.

“A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello”, ha rivelato Clarissa, quasi a voler ricucire un legame reciso in maniera cruenta. Invito più che lecito e del tutto ragionevole, che non più non coinvolgere la stessa Lulù, e che di sicuro inviterà alla riflessione un ragazzo intelligente come Manuel. Perché a ben guardare, anche se l’amore è finito, non c’è alcun motivo per non proseguire il rapporto con Lulù, Clarissa e Jessica su basi amichevoli.

