“suonano-le-sirene”:-pioggia-di-fuoco-su-kiev.-scatta-lo-tsunami-russo-sulla-capitale

Severodonetsk ormai è caduta nelle mani dei russi. Gli ucraini tentano di resistere ancora a Est ma le forze armate dello zar a quanto pare avrebbero gioco facile nell’avanzata verso Ovest. La Russia intanto sta cercando di trascinare nel conflitto anche la Bielorussia. Solo ieri Lukashenko ha fatto sapere che il blocco sulla enclave di Kaliningrad ha il sapore “di una dichiarazione di guerra”. Parole forti che possono fare esplodere il conflitto anche sul fronte bielorusso.

Ore 7.10 Media: attacco missilistico su Kiev all’alba: almeno quattro esplosioni

Alcune esplosioni sono state sentite all’alba a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se sono stati intercettati dalla contraerea. L’allerta dell’attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina.

Ore 7.00 Vilnius, nessuna concessione alla Russia su Kaliningrad

Nessun passo indietro da parte di Vilnius. Continua quindi la fermezza verso la Russia: la Lituania non farà concessioni a Mosca sul transito sul suo territorio di merci soggette a sanzioni Ue e dirette all’exclave di Kaliningrad. Lo ha annunciato su Facebook il presidente lituano, Gitanas Nauseda. “È chiaro che la Lituania deve applicare e applicherà le sanzioni Ue”.

Ore 6.10 Johnson a G7: “Sostenere Kiev perché vinca la guerra”

L’annuncio (“più fondi”) e un appello al G7 (“sosteniamo Kiev”). Perché “l’Ucraina può vincere e vincerà” la guerra. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, facendo appello ai leader del G7 perché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare l’Ucraina a far fronte all’invasione russa. Lo riferisce il Guardian.

Ore 5.45 Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk

L’Ucraina “riconquisterà” le città che ha perso, anche Severodonestk. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in video pubblicato sul suo canale Telegram. Il capo di Stato ha ammesso che questo momento è moralmente ed emotivamente difficile e ha affermato che nelle ultime 24 ore l’Ucraina è stata colpita da 45 missili e razzi russi.