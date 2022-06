Michelle Hunziker, è successo qualcosa con Eros: stravolto il loro rapporto

La showgirl italo-svizzera sta vivendo un periodo di forti rivoluzioni personali. Michelle Hunziker ed Eros, in particolare, sono al centro di un grande cambiamento

La conduttrice italo-svizzera sta vivendo un periodo molto intenso della propria vita privata. Dopo tanti anni, infatti, il suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi è finito in un divorzio, travolgendo lei e le due bambine nate da quell’amore, Sole e Celeste. Per Michelle Hunziker la vita sembra però aver offerto un’altra opportunità.

Nelle ultime settimane, infatti, sono stati molti i segnali che han fatto pensare a un importante cambio di vita nel rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La loro relazione ha subito un drastico cambiamento, è successo dopo vent’anni: ecco i fatti.

Michelle Hunziker, con Eros è cambiato tutto

I genitori di Aurora Ramazzotti hanno vissuto momenti non facili, nella propria vita. Il loro amore, infatti, è finito a causa dell’avvicinamento di Michelle Hunziker a una setta, che per anni l’ha costretta ad allontanarsi dai propri affetti tra cui anche il marito. Dopo il divorzio, i due hanno proseguito nella propria vita sia lavorativa che relazionale con successo. Eros Ramazzotti, infatti, si è sposato con Marica Pellegrinelli, che gli ha dato altri due figli. Michelle, come si sa, si è sposata con Tomaso Trussardi, padre di Sole e Celeste.

Dopo qualche anno, però, entrambi i matrimoni sono finiti. A parlare di come siano le cose al giorno d’oggi è Aurora, la figlia di Michelle ed Eros. Secondo quanto dichiarato, i suoi genitori per molti anni non si sono parlati e il rapporto tra di loro è stato conflittuale. Nell’ultimo anno, però, tante cose sono cambiate drasticamente: “Loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima” ha ammesso, la figlia dei due. L’anno scorso, infatti, i due hanno festeggiato insieme il venticinquesimo compleanno della figlia: “È un cerchio che si chiude, per me e per loro” ha ammesso al Corriere della Sera.

Negli ultimi giorni, Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti sono anche diventate protagoniste del videoclip dell’ultimo singolo di Eros Ramazzotti. Questo è un ulteriore tassello di questo rapporto ritrovato. Alcuni fan sperano che tra i due possa rinascere l’amore, anche se ad oggi Michelle Hunziker è in una relazione con Giovanni Angiolini, non ancora ufficializzata ma ampiamente paparazzata. Chissà se, nel corso del tempo, tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti potrà nascere di nuovo l’amore.

