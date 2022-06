Mara Venier demolita | “La fiera della bocciofila”: piovono critiche, incertezza sul futuro

La conduttrice di Rai1 ha subito un duro colpo. Critiche pesantissime per Mara Venier, la scelta non è piaciuta per niente

Dopo una stagione invernale di estremo successo, Mara Venier si è approcciata all’estate con stimolo e curiosità. Domenica In, infatti, è un appuntamento settimanale che le richiede molto impegno: ogni fine settimana, infatti, conduce la diretta su Rai1 di uno dei programmi di interviste più seguiti di sempre.

Sebbene gli appuntamenti estivi siano di numero inferiore rispetto a quelli invernali, nelle ultime ore la conduttrice veneziana ha partecipato a un evento molto importante. Le critiche, però, sono arrivate copiose: ciò che è successo non è piaciuto per niente, pesantissime parole contro Mara Venier e i suoi autori.

Mara Venier a “Una voce per Padre Pio”: qualcosa non va

Sabato 25 giugno, su Rai1 è andato in onda “Una voce per Padre Pio 2022”. L’evento è stato condotto in diretta da Mara Venier, che sul palco con sé ha ospitato diversi cantanti italiani. La serata ha come obiettivo quello di raccontare storie di guarigione avvenute grazie alle raccolte fondi sostenute proprio dalle donazioni e da vent’anni porta avanti l’insegnamento di Padre Pio.

La serata, però, ha scatenato forti malumori. A non piacere è stata l’età media degli ospiti invitati a cantare lungo l’evento. I commenti su Twitter sono stati spietati: da un lato c’è chi ha definito la trasmissione “la fiera della bocciofila”, dall’altro c’è chi ha detto che evidentemente Padre Pio non è un santo per giovani. Al di là di Matteo Bocelli, di ventiquattro anni e Andrea Sannino, di ventisei, il resto dei cantanti ospitati sul palco da Mara Venier aveva un’età media di oltre 65 anni.

Invitati a cantare, per esempio, i Ricchi e Poveri e i Matia Bazar, come Shel Shapiro, Franco Ricciardi, Riccardo Cocciante, Beppe Fiorello e Orietta Berti. Tra gli ospiti anche Albano, che sul palco ha annunciato che l’anno prossimo compirà 80 anni e che potrebbe avvicinarsi per lui il ritiro. Mara Venier, però, ha dato vita a una gag ironica: “Ma va, da quanti anni lo dici? Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo avanti…” ha detto. I due si son poi lasciati andare a una risata e a qualche pacca sulle spalle.

Nonostante questo momento ironico, però, la serata è stata giudicata in malo modo e, secondo alcuni, quando lo conduceva Giletti sul palco c’erano cantanti anche di Amici e, in generale, più giovani. Che la Rai prenda provvedimenti nei confronti della conduttrice di Domenica In? Non ci resta che attendere.

The post Mara Venier demolita | “La fiera della bocciofila”: piovono critiche, incertezza sul futuro appeared first on Ck12 Giornale.