“il-delitto-perfetto”,-il-patto-scellerato-per-un-omicidio

IL DELITTO PERFETTO Iris ore 18.45 Con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1998, Durata: 1 ora e 47 minuti

LA TRAMA Un magnate che le speculazioni hanno portato vicino al fallimento, scopre che la giovane e ricca moglie lo tradisce con un fascinoso artista. Fascinoso e privo di scrupoli. Il riccone lo capisce presto e gli propone il patto diabolico. Se gli uccide la consorte, faranno a metà dell’eredità. Proposta accettata . La moglie però scampa e il mancato uxoricida si trova ricattato dal complice. Allora decide di uccidere lo scomodo alleato.

DA VEDERE PERCHE‘ Perchè se il bersaglio principale è mancato (rifare un classico di Hitchcock con un regista d’azione come Davis) Douglas (anche produttore) non manca l’occasione di costruirsi un personaggio di mascalzone pronto a tutto ( e difatti tutto fa). E Mortensen (forse nel suo unico ruolo di carogna) è un degno sparring partner. Da notare nel ruolo del poliziotto, David Suchet. Dopo decine di telefilm su Poirot, ci dà un personaggio truculento, sanguigno, simpaticamente becero ,quasi (per forza sua) un co protagonista.