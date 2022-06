GF Vip 7 | Salta la sua partecipazione, “Meno male!”: la rivale esulta e infierisce senza pietà

La notizia della sua mancata partecipazione al GF Vip 7 ha spinto un’acerrima nemica a infierire con parole velenose.

Mentre si rincorrono le voci sui concorrenti e gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, è ormai sicuro che Katia Ricciarelli non farà parte del programma. E una sua acerrima nemica ha voluto sottolineare la cosa con parole al veleno.

Nelle scorse settimane i rumor hanno raccontato di un corteggiamento spietato nei confronti della cantante lirica ad opera di Carlo Conti e Alfonso Signorini. Secondo queste voci il primo voleva portare Katia in Rai a Tale e Quale Show in veste di concorrente, il secondo invece aveva messo gli occhi sulla Ricciareli per farla accomodare sulla poltrona dell’opinionista.

La diretta interessata è intervenuta sulla questione in prima persona rivelando d’aver rifiutato entrambe le proposte, svelando i motivi che l’hanno condotta a questa decisione. Decisione che ha fatto molto piacere a un’altra star della televisione italiana, la quale non ha mai legato con Katia.

GF Vip 7, Katia Ricciarelli asfaltata: “Spero non ci ripensi”

Le offerte allettanti di Carlo Conti e Alfonso Signorini non hanno convinto Katia Ricciarelli. “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita“, ha dichiarato la cantante al settimanale Mio.

Per quanto riguarda invece la possibilità di tornare al GF Vip, Katia è stata altrettanto lapidaria: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“.

Parole che qualcuno ha accolto con esultanza. Sotto un post di trashtvstellare, nel quale si parlava proprio della decisione di Katia, è apparso un commento inequivocabile di Tina Cipollari, volto amatissimo di Uomini e Donne. Le due si erano già scontrate in passato e la dama non ha perso l’occasione per dire la sua.

“Spero non ci ripensi”, ha scritto Tina, che non contenta ha aggiunto: “Meno male che non è interessata”. Alle parole ha aggiunto emoticon delle faccine che ridono con le lacrime agli occhi e quello delle mani giunte in segno di preghiera. Una bella frecciata velenosa per alimentare ancora una volta l’antipatia reciproca di cui non hanno fatto mai mistero.

