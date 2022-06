Amici 22, indiscrezione choc | Dopo Sanremo sbarca nel talent: che colpaccio!

Il talent show di Maria de Filippi ha pronto un colpo da novanta. Nessuno ci avrebbe pensato e creduto, ma succederà ad Amici 22

La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi, cantante della squadra di Rudy Zerbi. Il giovane ha dovuto scontrarsi in un testa a testa con Michele, ballerino classico di Alessandra Celentano: la sfida ha dovuto far prevalere solo uno, ma a vincere è stato il talento.

Dopo la conclusione della ventunesima edizione, il team di Canale5 si è subito messo al lavoro per preparare Amici22. Tra i grandi ritorni e le inedite novità, c’è un’anticipazione che, se confermata, sarebbe un vero e proprio colpo da novanta per Maria de Filippi. Il nome è potente: ecco di chi si tratta.

Amici22, Maria de Filippi vuole proprio lei

Ogni anno, Maria de Filippi cerca di trovare i nomi più attraenti per le cattedre di Amici. Questi, infatti, non solo devono dimostrare competenza nell’insegnamento e nel giudizio, ma devono anche avere una serie di qualità empatiche che permettano ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi perfettamente a proprio agio. Per la prossima edizione, i nomi già confermati sono quelli di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, una nel canto e l’altra nel ballo.

Nelle ultime ore, però, un potentissimo nome sta circolando attorno ad Amici 22: si tratta di Chiara Ferragni. L’imprenditrice è nelle ultime settimane molto popolare nella cronaca televisiva, poiché pochi giorni fa Amadeus l’ha annunciata come co-conduttrice della prima e dell’ultima sera di Sanremo 2023. La notizia ha fatto subito il giro del mondo, poiché questa partecipazione era del tutto inattesa e inaspettata: per tutti, però, è stato un vero e proprio colpaccio.

Sembra che Chiara Ferragni, però, sia vicina anche ad Amici 22. Con lei anche Achille Lauro, celebre volto della musica pop italiana. I due dovrebbero avere un ruolo parallelo e non sostitutivo a quello dei professori. Da ciò che è emerso, infatti, dovrebbero collegarsi con i ragazzi una volta ogni tanto per lezioni specifiche su alcuni aspetti della vita dei professionisti del mondo dell’arte. Il ruolo sarebbe quindi di tutor: non è una novità per Amici; a ricoprire questo ruolo, qualche anno fa, è stato anche Giovanni Caccamo.

Per ora si trattano di indiscrezioni e di anticipazioni, ma se venissero confermate sarebbe un vero e proprio colpaccio per Maria de Filippi e Amici 22. Chiara Ferragni, infatti, potrebbe portare al talent show una ventata di novità.

