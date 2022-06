“10-gradi-in-meno-in-24-ore”:-ecco-quando-arriva-la-botta-“spazza-caldo”

Il caldo potrebbe finire tra qualche giorno e in anticipo sulle previsioni degli esperti. Come sottolinea meteoGiuliacci, dopo i prossimi 10 giorni caratterizzati da un caldo torrido che ci farà toccare i 45 gradi in alcune regioni, dovrebbe arrivare un’ondata di area fresca. Come riporta Giuliacci, “già martedì 5 luglio il Nord potrebbe andare incontro di una sensibile attenuazione del caldo, ma è soprattutto nei giorni successivi che gli italiani potrebbero godere di una piacevole rinfrescata: mercoledì 6 le temperature dovrebbero calare sensibilmente in gran parte del Centro-Nord e nella giornata di giovedì è attesa una decisa attenuazione del caldo anche al Sud“. Gli esperti 3bmeteo già ieri avevano ricordato che un primo flusso di instabilità dovrebbe arrivare tra l’1 e il 2 luglio. Ma a quanto pare è dal 5 che la frescura potrebbe spazzare via l’afoso Caronte che sta condannando l’Italia alla siccità. Dunque occhi puntati sulla prima settimana di luglio, vero e proprio punto di svolta per il meteo. Come riporta Giuliacci “a godere maggiormente del ridimensionamento del caldo sarebbero le regioni settentrionali e del medio versante adriatico, con temperature che in molte località potrebbero scendere anche al di sotto delle medie stagionali, con un brusco abbassamento anche di 8-10 gradi nell’arco di 24-48 ore”. E in questo caso vanno cerchiate le date del 5 e del 6 luglio.