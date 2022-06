“VIAGGI NELL’AMORE”: AL VIA IL PERCORSO ESPERIENZIALE DEDICATO ALLA RISCOPERTA DELL’AMORE E DELLA BELLEZZA DI FEDERICA BOTTO

In partenza un ciclo di incontri ideato da Federica Botto, ricercatrice spirituale ed autrice del volume “Twin Flames – Il viaggio delle Fiamme Gemelle”. Obiettivo: riscoprire l’Amore per sé stessi, per gli altri e per la vita. Si parte il 10 luglio con il primo appuntamento. Federica Botto: “Quando il mondo sembra crollare, abbiamo bisogno di ricordare che esiste ancora qualcosa di meraviglioso in serbo per noi”.

In un periodo in cui il pianeta pare arrivato ad un punto di non ritorno, ci si interroga sul vero senso della nostra vita. Ed emerge il bisogno di riscoprire ciò che la rende unica e stupenda: l’Amore e la Bellezza. Nascono così i seminari esperienziali di Federica Botto, ricercatrice spirituale ed autrice del volume “Twin Flames – Il viaggio delle Fiamme Gemelle”. Incontri volti a riscoprire l’Amore che siamo, l’Amore che ci circonda e l’Amore in serbo per noi. “Tutti siamo destinati alla Meraviglia – spiega l’autrice – e l’Universo ci guida in questo”.

Gli incontri iniziano il 10 luglio nella splendida cornice dell’AlagoMood, sul Lago di Avigliana, nell’omonimo Parco Naturale Regionale alle porte di Torino. La scelta di questa location non è casuale: si trova, infatti, ai piedi della Sacra di San Michele, complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, divenuta ormai meta di visita di moltissimi lettori di “Twin Flames”. Un luogo di straordinaria bellezza e profondo significato.

Il ciclo di seminari si intitola “Viaggi nell’Amore” e si sviluppa in diversi appuntamenti, in cui i partecipanti sono guidati a riscoprire la bellezza dell’Essere e del vivere. Approfondimenti, riflessioni, condivisione, movimento, ma soprattutto “immersione nella meraviglia”, sono gli ingredienti di ogni esperienza proposta.

La prima tappa del viaggio alla riscoperta della Bellezza e dell’Amore, si intitola “La Dea in te”: la riscoperta dell’Energia femminile, tra spiritualità e sensualità. La Bellezza nell’Essenza, nella Presenza e nella Movenza.

L’evento si terrà il 10 luglio e sarà dedicato alle donne. Come sostiene Federica Botto “Ogni donna è stupenda, unica e speciale e merita di ricordarselo. Ogni donna consapevole del proprio valore, impara a difenderlo e niente può ostacolarla nel raggiungimento dei propri sogni. Troppo spesso permettiamo agli altri di definirci e ci dimentichiamo la nostra meraviglia. Invece c’è bellezza in ognuno di noi. E non è dettata dal nostro aspetto fisico o dalle nostre condizioni, ma dalla ‘Luce che siamo’. Sono i sentimenti che abbracciamo, la verità che diciamo, la bontà che scegliamo, il bene che facciamo, la mano che tendiamo al prossimo, il coraggio che abbiamo, a renderci belli. E c’è bellezza non solo in noi, ma anche attorno a noi. Siamo spesso solo troppo distratti per accorgercene. Tutti siamo Amore, e Tutto è Amore per Tutti. Viaggiare nell’Amore significa proprio questo”.

Il tema delle Fiamme Gemelle, che negli ultimi mesi sta catalizzando parecchia attenzione mediatica, sarà al centro del successivo appuntamento. Il seminario sulle Twin Flames darà spazio ad approfondimenti sul tema e risposte alle domande che stanno suscitando crescente curiosità. “Le Fiamme Gemelle ci svelano come tutto ciò che cerchiamo al di fuori di noi in realtà esista già in noi – spiega l’autrice – e come tutto ciò che è destinato a noi trovi sempre il modo di raggiungerci, complice l’Universo”.

I “Viaggi d’Amore” proseguono poi con un incontro dal titolo “Tu Vali”, dedicato all’Amore per sé stessi e per la vita, e all’Amore dell’Universo per noi. Il percorso si conclude, poi, ristabilendo la connessione con il Tutto: “L’universo parla con Te”, alla scoperta di segni, numeri e sincronicità. Riscoprirsi parte di un Universo in continua evoluzione e in continua simbiosi e comunicazione con ciascuno di noi.

“Quella che si sta sollevando viene chiamata ‘onda d’Amore’ o ‘rivoluzione gentile’ e sembra davvero inarrestabile – conclude Federica Botto – c’è voglia di Amore, c’è bisogno di amare ed essere amati, come mai prima. In un periodo storico in cui ogni certezza vacilla e tutto pare distruggersi, l’Amore sa ancora costruire ponti di fiducia e di speranza. Allora: che Amore sia!”.

Il calendario degli eventi viene costantemente aggiornato sul sito dedicato www.tuabbifede.it

—

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Federica Botto oggi vive e lavora a Torino. Modella sin da quando era ragazza, ha lavorato anche nel cinema con Dario Argento e per la televisione, con Fabio Volo. Poi si è specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali e nel marketing emozionale ed esperienziale dopo la laurea in relazioni pubbliche e pubblicità. Da anni attiva nel sociale, al servizio di senzatetto e dei sofferenti, ha lavorato per il Principe Alberto di Monaco per la sua “Star Team For The Children”. Dopo aver scoperto la propria Twin Flame, è una ricercatrice spirituale di nuova generazione. Oltre ad aver scritto il libro “Twin Flames”, è autrice di “Tu Vali” e del macro progetto “Tu abbi fede” e del “Laboratorio dei miracoli”. Contatti e informazioni: www.tuabbifede.it