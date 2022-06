“Uccisi 80 polacchi”. Il blitz russo che può far precipitare l’Europa inguerra

“Abbiamo ucciso 80 polacchi, mercenari nel Donbass”. L’esercito russo in Ucraina annuncia con euforia la strage di “mercenari” frutto del blitz con armi di precisione contro un impianto industriale a Kostiantynivka, nel Donbass. Nell’operazione sarebbero stati distrutti anche “20 veicoli da combattimento corazzati e 8 sistemi lanciarazzi multipli”. Un attacco militare che rischia di inasprire ulteriormente la posizione della Polonia contro Mosca, nel quadro già incandescente delle “provocazioni” a Kaliningrad, l’enclave russa sul Baltico circondata da due Paesi Nato come la Lituania e la stessa Polonia.

Tutto questo mentre le truppe russe “continuano ad avanzare lentamente nel quadrante Sud” dell’Ucraina. Secondo l’intelligence britannica, decine di missili sono stati inoltre lanciati dalla Bielorussia contro la regione di Chernihiv, che si trova a nord-ovest di Kiev, ha reso noto l’esercito ucraino. “Sei aerei Tu-22M3 hanno sparato 12 missili da crociera dalla città di Petrykaw“, nel sud della Bielorussia. “I bombardieri sono decollati dall’aeroporto di Chaikovka, nella regione russa di Kaluga“, a 270 chilometri a nord del confine ucraino. “Sono quindi entrati nello spazio aereo della Bielorussia e dopo aver lanciato i missili, sono tornati in Russia”, ha proseguito l’intelligence ucraina aggiungendo che oltre al villaggio di Desna i russi hanno colpito obiettivi “nelle regioni di Kiev e Sumy” (nord-est). Al momento “non ci sono vittime” ma “un’infrastruttura è stata colpita”, ha spiegato l’esercito ucraino senza precisare se fosse militare o meno.

“L’attacco missilistico (lanciato dalla Bielorussia, ndr) oggi è direttamente legato agli sforzi del Cremlino tesi a trascinare nella guerra in Ucraina la Bielorussia in qualità di cobelligerante“, ha scritto su Telegram la direzione generale dell’intelligence di Kiev. L’attacco ha preceduto di poche ore l’incontro a San Pietroburgo fra il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, prima della visita in Bielorussia, prevista per giovedì e venerdì, del capo della diplomazia russa, Serghei Lavrov. Secondo Kiev Independent, inoltre, sei missili lanciati dal Mar Nero hanno raggiunto l’oblast di Leopoli. Due sono stati abbattuti, mentre gli altri quattro hanno colpito le infrastrutture militari nel distretto di Yavoriv, ferendo quattro persone, ha detto in un video il governatore della regione, Maxim Kozytskyi. Vitaliy Bunechko, governatore della regione di Zhytomyr, nel Nord dell’Ucraina, ha riferito che “circa 30 missili sono stati lanciati contro una infrastruttura militare che si trova molto vicino alla città di Zhytomyr”.