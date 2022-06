oroscopo-di-branko-settimanale:-le-stelle-dal-27-giugno-al-3-luglio

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Cinque stelle per i nativi dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana ottima. Giove vi legge nel pensiero, capisce le vostre esigenze, esaudisce i desideri. Non mancano fortuna e amore in questa settimana. Luglio apre con la Luna nel cielo dell’Ariete: i single inizieranno una relazione davvero intrigante. Chiamate quella persona che non vi fa dormire la notte. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Gemelli.

Toro – Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana buona. Grazie a Venere potete chiudere o aprire un rapporto d’amore. La questione è abbastanza rischiosa a causa del congiungimento di Marte alla vostra stella, un transito che prosegue per lungo tempo. Anche se disturba la quiete familiare, la vostra stella Venere condiziona la salute, il lavoro e gli affari. Il 30 giugno potrebbe accadere un miracolo. Favoriti gli incontri con i nativi dei Pesci.

Gemelli – Quattro stelle per i nativi dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. Mercurio continuerà a fare tante cose per voi, soprattutto in amore. Cercate di non essere aggressivi durante il corteggiamento. È quasi sicuro che farete quello che vi ha abituati Mercurio: passerete da un argomento all’altro, anche perché nessun segno zodiacale è presuntuoso come il vostro. Siete tra i primi sul mercato finanziario. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone.

Cancro – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana ottima. Luglio è il vostro mese zodiacale. Un quadro astrale così non capitava da diversi anni, c’è tanta libertà di azione, tanta disponibilità di impresa, di rinnovamento, di ripensamento. Avete in mente di affrontare qualche battaglia? Le stelle vi suggeriscono giovedì 1° luglio, Luna Nuova, indicata anche per iniziare una nuova vita con la persona amata. Favoriti gli incontri con i nativi del Sagittario.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Quattro stelle per i nativi del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. In amore, non dovete avere fretta di andare subito alla conquista. Negli ultimi giorni di giugno la Luna non è in aspetto migliore, ma torna magnifica il 1° luglio, dall’Ariete manda segnali evidenti a Marte e Venere, subito in amore. Non fatevi sfuggire questa occasione di essere felici, se siete ancora single, torna la passione nei rapporti coniugali, tornate a corteggiare il partner e sarete corteggiati. I soldi ci sono, lavorare in maniera impeccabile, ma avete bisogno di lavorare con altre persone per sentirvi realizzati. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete.

Vergine – Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana buona. La Luna appare meravigliosamente magica e riesce a incantare anche le coppie di vecchia data. Venere inizia a occuparsi di altre cose della vostra vita. Il vostro unico pensiero è il lavoro. Restate comunque svegli, il mese di luglio parte con un’altra Luna che non perdona, questo amore si farà. Favoriti gli incontro con i nativi dell’Ariete.

Bilancia – Quattro stelle per i nativi della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. Questo periodo richiede molta attenzione, nella salute e in campo professionale. Non mancato possibilità ma, se è possibile, cancellate gli appuntamenti importante da giovedì 1° luglio a sabato 3 luglio. Non si può sfuggire ai doveri in famiglia e a qualche spesa importante. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Sagittario.

Scorpione – Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana buona. Questo 2021 regala spesso situazioni astrologiche complicate, ma voi siete bravissimi a risolvere qualsiasi tipo di problema. Dopo che vi sarete scatenati sotto la Luna Piena dell’ultimo weekend di giugno, in Capricorno, Venere raggiunge Marte in Leone: certi avvenimenti nel campo professionale, rapporti con colleghi e clienti sfuggono al vostro controllo, ma ricordate che dalla vostra parte avete il Sole e Giove in Pesci. Siete vincenti e amati, in ogni caso. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Quattro stelle per i nativi del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. In questa settimana avete l’occasione di incontrare la vostra anima gemella. Il messaggio è rivolto principalmente alle persone che sono libere sentimentalmente, anche separate o divorziate, ma che hanno deciso di mettersi di nuovo in gioco in amore. Il vostro è un segno che possiede sempre qualcosa di giovanile, un fascino naturale che, unito alla simpatia, diventa un buon mezzo di seduzione. Ricordate che Venere è in Leone con Marte fino al 23 luglio: passione alle stelle! Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone.

Capricorno – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Non siete romantici quando corteggiate, questa è una caratteristica che deriva dalla coda di pesce che vi rappresenta. Puntate tutto sulla persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Con un cielo così tutto nasce all’improvviso, anche un’inattesa ricchezza. Tuttavia, il primo giorno di luglio cercate di godervi qualche momento di relax. La Luna non è simpatica e nemmeno amichevole. Favoriti gli incontri con i nativi del Leone.

Acquario – Tre stelle per i nativi dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana buona. Molti rapporti di coppia devono fare la prova della flessibilità. Ogni tanto apparite emotivamente freddi durante un corteggiamento, ma non preoccupatevi troppo, si tratta solo di sensazioni passeggere. E poi il vostro partner vi conosce molto bene, sa che siete come i temporali estivi, esplodete e poi la tempesta sparisce nel nulla. Attenzione ai vostri collaboratori, sono poco chiari. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia.

Pesci – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Il transito disarmonico di Mercurio in Gemelli senza non finire mai, anche se in questo periodo è meno aggressivo, casa e figli a parte. Si tratta di ostacoli facilmente superabili. La prima Luna dell’estate arriva nel segno martedì 29: concludete il mese di giugno con un’emozione d’amore. Non si escludono incontri per la vita. In campo lavorativo avete una marcia in più. Favoriti gli incontri con i nativi del Leone.

L’articolo Oroscopo di Branko settimanale: le stelle dal 27 giugno al 3 luglio proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.