Oroscopo Barbanera di domenica 26 giugno: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Giornata benevola nei vostri confronti: malgrado le tensioni che avvertite, riuscite a gestire con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna, supportata da Nettuno e Plutone, riscalda la vostra vita e vi rende capaci di slanci generosi. Seguite di più il cuore. Vi indicherà la strada da percorrere.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Atmosfera un po’ monotona, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione.

Cancro (22/6 – 22/7) – Che piacevole sabato si prospetta oggi con il favore della Luna. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici: se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza.

Vergine (24/8 – 22/9) – Oggi siete nel vostro elemento: solidi, tranquilli e radicati. Favorita la realizzazione di un desiderio, a patto che pianifichiate bene ogni dettaglio.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni, con un po’ di diplomazia in più e una migliore organizzazione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portate pazienza. Il tempo e il buonsenso saranno risolutivi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate, e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito lavorativo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La forza costruttiva della Luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appellatevi al buonsenso.

Acquario (21/1 – 19/2) – Il clima in famiglia e nell’attività risente del vostro malcontento, ma crearvi delle inimicizie con parenti e superiori non vi giova affatto.

Pesci (20/2 – 20/3) – Alcune circostanze in ambito domestico richiedono buonsenso e concretezza, per fortuna oggi ne siete ben forniti. Garantite la vostra presenza.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di domenica 26 giugno: le stelle del giorno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.