Meteo: Lombardia, afa e massime fino a 33 gradi, martedì attesi temporali

Milano, 25 giu.(Adnkronos) – Fino a lunedì sulla Lombardia tempo prevalentemente soleggiato, venti deboli, qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Condizioni di afa in pianura e nelle valli. Martedì possibili temporali sparsi in veloce transito sulla regione con un temporaneo rinforzo del vento in pianura e sui rilievi, e una lieve flessione delle temperature anche per mercoledì. Lo rende noto l’Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, domenica 26 giugno, cielo sereno in pianura o al più poco nuvoloso al pomeriggio, in montagna soleggiato con qualche nube in più durante il pomeriggio, a sviluppo diurno. Precipitazioni: brevi e isolati piovaschi sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime e massime in lieve e generale aumento. In pianura minime tra 18 e 20 gradi, massime tra 30 e 32. Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o solo a tratti moderati dai quadranti meridionali. Lieve disagio da calore sulla bassa pianura.

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso, maggiori annuvolamenti sul nordovest in tarda serata. Isolati piovaschi sui rilievi dalla tarda mattinata; in serata possibili temporali sui rilievi di nord ovest. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 20 gradi, massime intorno a 33 gradi. Condizioni di afa in pianura. Martedì rovesci isolati sui rilievi possibili già dalla tarda mattina, al pomeriggio sono probabili temporali sparsi su Alpi e Prealpi ed alta pianura, più isolati altrove. Massime in lieve calo.