Katia Ricciarelli lo ammette | “Non posso permettermelo”: crolla tutto, decisione dolorosa

L’ex gieffina ha dovuto prendere una decisione drastica. Non c’è rimedio per Katia Ricciarelli, le sue parole sono fin troppo chiare

La cantante lirica, conosciuta in tutto il mondo per la sua voce, si è fatta conoscere in tutto e per tutto al Grande Fratello VIP. Katia Ricciarelli, infatti, non si è trattenuta di fronte alla possibilità di entrare a far parte di un reality show: l’occasione era succosissima. Nella casa più spiata d’Italia si è quindi fatta conoscere in tutto e per tutto, con i propri pregi e anche i difetti.

Nella sua vita, però, lo spazio maggiore lo occupa sempre e solo la musica. Il canto, infatti, è il suo unico e più longevo amore. Nelle ultime settimane, proprio in questo senso, erano circolate molte voci in merito a un suo nuovo progetto. La realtà, però, è emersa in tutta la sua durezza: non c’è possibilità, non riesce.

Katia Ricciarelli senza mezzi termini: non lo farà

Dopo l’uscita dal GF VIP, Katia Ricciarelli è andata ospite da Marco Liorni a ItaliaSì!. Qui si è raccontata in tutti i suoi lati, pubblici e privati, svelando dettagli di sé anche inediti. L’amore più grande della sua vita, per esempio, non è stato con Pippo Baudo ma con Josè Carreras, conosciuto da giovanissima. I due sono rimasti insieme tredici anni e il loro amore è finito per scelta sua ma, nonostante questo, non dimenticherà mai l’armonia che li ha legati. Insieme hanno anche girato il mondo, perché le loro voci facevano sognare tutti.

Dopo José Carreras, un’altra grande storia è stata quella con Pippo Baudo. Nonostante con lui pensasse di trascorrere la vecchiaia, anche questa storia d’amore si è conclusa prematuramente. A questo punto, quindi, Katia Ricciarelli ha svelato il suo vero e unico amore: la musica. È infatti per lei che ha compiuto molte scelte di vita, compresa la separazione da José Carreras. Nelle ultime settimane, proprio in merito al suo lavoro, era emersa sui giornali la notizia che la voleva molto vicina al programma di Carlo Conti, “Tale e Quale Show”.

I fan sono subito impazziti all’idea di vedere la sua voce e il suo talento messi in gioco in un programma così. Dopo diversi giorni, però, Katia Ricciarelli ha voluto dire la verità sul fatto attraverso le pagine del magazine Mio. “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi” ha rivelato. La dura ammissione, infatti, è questa: ““Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita…”. Parole che pesano, soprattutto per i suoi fan che la vorrebbero imperturbabile anche al tempo che passa.

