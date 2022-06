Francesca Chillemi svela tutto | “Sono stata traumatizzata”: non riesce più a farlo

L’attrice e Miss Italia ammette un suo lato debole e difficile da gestire. Francesca Chillemi non riesce a superarlo

La corona di Miss Italia, Francesca Chillemi, se l’è vista mettere sulla testa direttamente da Claudia Cardinale, nel 2003. Da quel momento la sua vita è stata completamente stravolta. Siciliana di origini, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, Francesca Chillemi è subito sbarcata in televisione e nel cinema e non si è più fermata. Oggi è attrice e mamma di Rania, avuta dal compagno Stefano Rosso, di Diesel.

Tutti, però, la conosciamo come Azzurra Leonardi, la ragazza travolgente che interpreta in “Che Dio ci Aiuti”, a fianco di Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci. Proprio in vista del ritorno dell’amatissima serie tv, Francesca Chillemi si è lasciata andare a un lungo racconto. Tra le dichiarazioni, anche una molto personale su una vicenda che l’ha traumatizzata e che non riesce a superare.

Francesca Chillemi senza freni: è successo dopo l’elezione

Fin da piccola, Francesca Chillemi, ha sognato il cinema. Come da lei raccontato nel corso di un’intervista al Corriere, da bambina imitava gli attori e le attrici che vedeva in televisione. Nel 2003, la partecipazione e la vittoria a Miss Italia è stato il trampolino di lancio che desiderava, ma non subito è riuscita a realizzare il suo sogno. “Subito dopo essere incoronata Miss sono stata catapultata in un contesto per me sconosciuto” ha ammesso durante l’intervista. “All’inizio ho accettato di partecipare a programmi televisivi in cui non mi riconoscevo“.

Passo dopo passo, però, Francesca Chillemi ha trovato la sua strada. In particolare, è stato il personaggio di Azzurra Leonardi a cambiarle la vita. Con lei, l’ex Miss Italia condivide la fragilità inferiore, causata da traumi che la vita le ha fatto vivere e che le hanno creato una corazza spessa, fatta di insicurezze e poca fiducia in sé stessa. Il percorso con Azzurra, però, le ha fatto acquisire nuove consapevolezze.

Per quanto riguarda il teatro, invece, Francesca Chillemi ammette di avere un blocco. “Ho un problema: il rapporto con il pubblico dal vivo. Forse sono stata traumatizzata dai primi passi compiuti in palcoscenico dopo l’elezione a Miss Italia…“. Insomma, sembra che il teatro non sia ancora l’ambiente giusto, per lei: come ammesso, però, ci sta lavorando duramente. Ora tutta la concentrazione è su “Che Dio ci aiuti”, che tornerà nel 2023 con la nuova stagione. Azzurra Leonardi avrà un ruolo sempre più centrale, dato anche il progressivo allontanamento di Elena Sofia Ricci: i fan non vedono l’ora.

