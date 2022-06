delusione-enorme-per-davide-silvestri,-brutte-notizie-a-un-passo-dal-grande-evento:-tutto-annullato

Indiscrezioni dell’ultim’ora su Davide Silvestri: il gran giorno sta arrivando, ma il suo futuro viene smentito da una nota testata.

Sta giungendo il gran giorno per Davide Silvestri: l’ex gieffino è in procinto di convolare a nozze con la sua fidanzata Alessia Costantino. L’attore milanese si unirà a lei in matrimonio, dopo la romantica proposta documentata da “Chi”.

Davide Silvestri si è infatti inginocchiato davanti a lei sullo sfondo della chiesa di Santa Maria Maddalena, dichiarando in seguito di aver covato a lungo quell’intento. Ha infatti rivelato al settimanale: “Passavo sempre davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena e percepivo ogni volta una strana sensazione, ho sempre pensato che se un giorno mi fossi sposato lo avrei fatto lì e quel giorno sta arrivando“. La data cruciale sta per arrivare: il 3 luglio i due giovani pronunceranno l’atteso “sì” davanti a familiari, amici ed ex compagni del “GF Vip”.

Il portale “Pipol TV”, però, nelle ultime ore ha rilasciato un’indiscrezione bomba sul futuro del biondo attore: vediamo di che si tratta.

Davide Silvestri dice sì ad Alessia, no a Carlo Conti

Se il futuro romantico di Davide Silvestri sembra scorrere su un binario prestabilito di serenità e felice convivenza, quello professionale è quanto mai incerto. Si era recentemente vociferato infatti di una sua partecipazione allo celebrity talent di RAI 1 “Tale e quale show“.

Assieme a lui, avrebbe dovuto partecipare anche il collega ed ex compagno di avventura Alex Belli, chiacchieratissimo protagonista del triangolo più bollente d’Italia. Tale eventualità sembra smentita dal portale “Pipol TV”, che da poco ha inaugurato una nuova rubrica sulle fake news. La piattaforma rivela: “Davide Silvestri e Alex Belli non saranno al Tale e quale show“.

Non sappiamo quindi se il talentuoso performer abbia in cantiere qualche progetto per il suo futuro professionale, o se intenda concentrarsi esclusivamente sulla sua Alessia. Per quanto riguarda Alex Belli, lo vediamo concentrato sulla sua Factory, agenzia di shooting fotografici. “Pipol TV” rivela anche altre, interessanti, indiscrezioni. Il portale sostiene che: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Hearher Parisi, non commenteranno il GfVip.”. Emergono inoltre ulteriori novità: “L’Isola e la Talpa non andranno in onda nella stessa stagione. Non ci saranno NIP al GfVip. Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality.”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Le previsioni si riveleranno azzeccate?

The post Delusione enorme per Davide Silvestri, brutte notizie a un passo dal grande evento: tutto annullato appeared first on Ck12 Giornale.