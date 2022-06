test-logica-delle-3-mele:-quale-puoi-comprare?-occhio-alla-trappola

Un mela al giorno leva il medico di torno, ma quale puoi comprare? Prova a risolvere il test di logica. ma attenzione a non cadere in errore.

Ecco un nuovo test di logica per tutti gli appassionati. Con questo rompicapo potrai metterti alla prova nel ragionamento, ma occhio alle trappole.

I test di logica e gli enigmi possono essere davvero insidiosi se non si è concentrati. Potrai cimentarti anche oggi a risolverli e sfidare amici o parenti per dimostrare chi ha il quoziente intellettivo più alto. A volte i ragionamenti a cui la mente deve ricorrere sono molto complessi, mentre altre sono più semplici, ma la soluzione nasconde qualche trappola.

Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o escamotage mentali. Si tratta di componenti del ragionamento per le quali noi abbiamo una dote innata più o meno sviluppata. La nostra mente è una vera palestra che possiamo allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli, i quiz e i cruciverba sono un passatempo poco impegnativo, che però ci aiuta a tenere in forma il nostro cervello.

Vediamo insieme il test di logica di oggi. Sei pronto ad iniziare? Anche stavolta occorre un po’ di concentrazione, ma il ragionamento dovrà essere praticamente immediato perché avrai solo 5 secondi a disposizione per risolvere il rompicapo.

Osserva bene la figura nella quale è ritratta una signora che ha a disposizione 3 dollari per comprare le mele. Sei in grado di dirmi quali mele può comprare la signora?

La soluzione dei test di logica

Se sei arrivato fin qui, probabilmente hai già trovato la soluzione. Vediamo insieme se é quella corretta.

Nella figura in alto era mostrata una signora intenta nell’acquisto delle mele. La signora aveva disposizione tre dollari e tre diverse mele. La prima mela costava un dollaro, la seconda mela costava $2, mentre la terza mela ne costava tre. Ecco la soluzione. In 5 secondi avresti dovuto darmi la risposta giusta: la mela che costa 1 dollaro e la seconda mela che ne costa due. Sono queste le mele che la signora avrebbe potuto comprare.

Avevi trovato la soluzione corretta? Allora sei stato veramente in gamba, mentre se ti stai chiedendo perché la terza mela che costava €3 non è acquistabile, sei caduto in trappola. Dopotutto le mele blu non esistono.

