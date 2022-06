terrorismo:-due-giovani-indagati,-sequestro-materiale-informatico-e-prodotti-chimici

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno consentito di sequestrare materiale informatico e prodotti chimici, precursori per la fabbricazione di ordigni esplosivi, nel corso delle indagini effettuate dai carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, su due giovani incensurati, un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Il materiale è stato consegnato al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnici. Sul caso è stata convocata una conferenza stampa, che si terrà al Comando provinciale dei Carabinieri di Trento, in via Barbacovi 24 alle ore 10.30, alla quale parteciperanno il procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, e il comandante del Ros, Pasquale Angelosanto. La conferenza stampa potrà essere seguita anche in streaming collegandosi al link: https://teams.live.com/meet/9411611501440