Oroscopo Branko del 25 giugno: relax e coccole questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Devi rinunciare a tutte le vestigia di orgoglio se intendi risolvere alcuni problemi che stai vivendo. Amore: avrai una fiducia insolita nelle tue capacità di seduzione e questo trascenderà il tuo interno. Afferralo. Ricchezza: questo sarà un giorno ottimale per prendere decisioni a livello economico. Sfruttalo al meglio. Benessere: non aspettarti che certe situazioni della vita si risolvano da sole. Molti richiedono molto tempo di impegno e dedizione costanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarai particolarmente accelerato durante la sessione di oggi. Non lasciare che la tua impazienza giochi contro di te. Amore: Noterai che il tempo non ha influenzato affatto i sentimenti che hai provato per un partner del tuo passato. Cambiamenti alla porta. Ricchezza: troverai alcune soluzioni a determinati problemi che hai avuto di recente a livello lavorativo. Approfittane. Benessere: la vita ti farà superare infinite prove che sembreranno insormontabili. Fidati di te stesso e otterrai vere meraviglie.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La tua pazienza sarà messa alla prova durante la sessione di oggi. Non lasciarti cadere in discussioni, fai un respiro profondo e rilassati. Amore: commettere errori è una parte naturale dell’apprendimento nella vita. Impara a perdonare gli errori del tuo partner. Ricchezza: impara a fare orecchie da mercante a tutti i tipi di commenti che non hanno nulla a che fare con il lavoro nel tuo ambiente di lavoro. Benessere: impara ad ascoltare correttamente la tua coscienza. Sarà lei a dettare la migliore linea d’azione in qualsiasi momento della tua vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrai cattive notizie alla tua porta durante la giornata di oggi, non lasciare che questo abbatta la tua volontà o il tuo buon umore. Amore: godrai di una connessione raramente vista con il tuo partner oggi. Cogli l’occasione per rafforzare la relazione. Ricchezza: sarai in grado di portare a termine i tuoi impegni per la giornata di oggi in tempi record, sfruttando il tempo extra che hai. Benessere: sono proprio i brutti momenti che servono da contrasto per poter apprezzare le cose buone che la vita ci offre.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Dovrai moderare te stesso nel modo in cui rispondi a determinate proposte dei tuoi cari. La prudenza è la chiave. Amore: ti renderai conto di quanto sei fortunato a condividere la tua vita sentimentale con la persona accanto a te. Giornata positiva. Ricchezza: la tua giornata lavorativa trascorrerà senza grandi inconvenienti o complicazioni, il che ti lascerà con una visione serena per domenica. Benessere: non c’è situazione che non puoi affrontare se impedisci alla disperazione e all’insicurezza di prendere il sopravvento su di te. La serenità è la chiave.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La tua vita sociale sarà molto intensa. Eventi, incontri con amici, incontri con persone interessanti, non avrai tempo per niente. Amore: una coppia come la tua è l’invidia degli altri. Sono libere, senza impegni né legami e con tanto sex appeal. Ricchezza: le responsabilità eccessive stanno distruggendo la tua salute. Trova del tempo per te stesso, in modo da evitare di finire stressato. Benessere: ti piace la notte, la bella vita, le uscite con gli amici, ma devi fermarti un po’ con questo ritmo di vita perché la tua salute ne risentirà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi dimostrerai che sei stanco della routine e deciderai di affrontare l’avventura. Non rimpiangere le tue decisioni. Amore: gli appuntamenti al buio non sono sempre l’opzione migliore, dal momento che non c’è mai una coincidenza tra ciò che si immagina e la realtà. Ricchezza: una persona nel tuo ambiente familiare può complicare i tuoi piani economici. Spiegagli dove appartiene. Benessere: non ha senso chiedere agli altri cosa fare se non hai intenzione di seguire i consigli. Non cercare di confermare le tue idee.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti renderai conto che è tempo di indurre urgentemente cambiamenti clamorosi nella tua vita. Smetti di rimandarli. Amore: non permettere che l’opinione di terzi influisca sui sentimenti che hai nei confronti del tuo partner. Ascolta il tuo cuore. Ricchezza: devi mettere a tacere certe parole quando affronti i tuoi superiori in discussione durante la giornata. Non lasciarti scoraggiare. Benessere: valuta sempre le intenzioni delle persone intorno a te, ma devi essere molto selettivo quando prendi consigli da loro. Sii te stesso giudice e carnefice.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non permettere che recenti delusioni personali stigmatizzino determinate situazioni della tua vita. Supera le tue paure. Amore: fai eco alle richieste del tuo partner di dedicare un po’ più di tempo alla relazione. Ridistribuisci le tue priorità. Ricchezza: avrai alcuni inconvenienti per far funzionare determinati strumenti utili nel tuo ambiente di lavoro. Benessere: non lasciarti sopraffare dalle situazioni che devi attraversare nella vita. C’è sempre una valida soluzione ai problemi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Farai grandi progressi in alcune questioni molto importanti della tua vita oggi. Cerca di non perdere tempo. Amore: impara a dimostrare in modo più efficiente il tuo bisogno di affetto al tuo partner. Non lasciare che l’orgoglio giochi contro di te. Ricchezza: i dubbi ti assaliranno oggi quando dovrai prendere determinate determinazioni fidandoti dei tuoi criteri. Benessere: non puoi vivere con l’idea che non avrai mai bisogno di nessuno. Alla fine verrà il momento in cui questa affermazione sarà sbagliata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il destino prenderà una svolta fortunata a tuo favore durante la sessione di oggi. Usa i tuoi ciondoli al massimo e vedrai i risultati. Amore: Possano le tue scelte passate non influenzare il tuo futuro. Impara a lasciare dietro di te ciò che già era, non dargli un posto nell’adesso. Ricchezza: le condizioni meteorologiche di oggi avranno un grave impatto sul modo in cui svolgerai il tuo lavoro. Prudenza. Benessere: organizzerai incontri con gli amici durante il fine settimana. Approfitta di questo momento per rilassare le tensioni di una settimana complicata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I tuoi principi morali ti metteranno in un dilemma oggi. Nel tuo cuore ci saranno le risposte che cerchi. Amore: smetti di tormentarti con il passato del tuo partner. Questo non è positivo per la relazione, ti allontanerà solo da lei. Ricchezza: avrai tutto ciò di cui hai bisogno per fare un’ottima prima impressione nei colloqui di lavoro. Afferralo. Benessere: non puoi biasimarti per sempre per gli errori che hai commesso in passato. Tutti abbiamo situazioni che vorremmo non aver mai vissuto.

