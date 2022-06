Oroscopo Barbanera di sabato 25 giugno: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – In amore qualcosa si muove. E se ancora siete in bilico tra varie situazioni, preparatevi a un incontro che allontanerà ogni indecisione.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna e Urano camminano appaiati. Avete tantissimi buoni motivi per vivere la giornata sull’onda della passione, delle novità e dell’entusiasmo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – In linea di massima, potete contare su atmosfere domestiche distese e relazioni familiari rassicuranti. Buone intuizioni, finanze in rialzo.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna alleata oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del vostro carattere.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Oggi potete dormire sonni tranquilli: la serenità è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone che amate.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Atmosfera brillante per i single! L’arrivo di Venere in Gemelli ringalluzzisce il cuore, fa girare la testa verso il futuro, dimenticando il passato.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Fare colpo su chi vi piace non è un problema, più difficile è fidarvi. Anche se in verità siete voi i primi a rompere le righe e a uscire dal seminato.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – È il momento in cui è necessario cambiare qualche abitudine familiare, riordinare le idee, alcune situazioni e anche i rapporti interpersonali.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le certezze oggi ve le offre la Luna. Un pizzico di fortuna come condimento alle vostre qualità professionali trasforma il precariato in stabilità.

Acquario (21/1 – 19/2) – Sabato in sordina. Avete voglia di novità. Forse è la noia che vi assale? Le entrate di denaro regalano più certezze al vostro futuro. Tisane e dieta.

Pesci (20/2 – 20/3) – Potete contare sull’aiuto di personaggi di spicco, se volete allargare il raggio di azione della vostra attività. Viaggi di lavoro e di piacere.

