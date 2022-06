Non fare MAI questa cosa prima di prendere il sole | Risultato irreversibile

Una brutta abitudine prima di esporsi al sole può causare danni permanenti alla pelle. Ecco di cosa si tratta: è inimmaginabile

Con l’estate arriva finalmente il mare. Sono tantissime le persone che, quando hanno le ferie o le vacanze, vanno in località balneari. Nonostante c’è chi preferisca la montagna o le città d’arte, la spiaggia esercita sempre un’attrazione irresistibile per tantissime persone. Il mare, la sabbia e il sole diventano quindi gli unici impegni, per i vacanzieri: totale relax.

C’è un gesto, però, che si compie con molta leggerezza ma che, se abbinato all’esposizione solare, può creare danni permanenti alla pelle. Ecco di che cosa si tratta e come mai, se nella quotidianità è assolutamente innocuo, diventa così pericoloso con il sole.

Esporsi al sole: non mettere mai il profumo

Quando ci espone al sole si devono rispettare alcune regole. Innanzitutto, è obbligatorio proteggere la pelle con la crema solare. Questa va applicata in abbondante quantità e frequentemente: i raggi, infatti, possono causare danni anche permanenti, dalle semplici macchie sino a cancri della pelle. Proteggere la cute, quindi, è fondamentale per garantirsi un’abbronzatura serena e sicura.

In secondo luogo, le crema solare deve avere un SPF coerente con il tipo di cute su cui va. Una persona dalla pelle chiarissima deve optare per valori di SPF alti, dai 30 in su. Un’altra regola molto importante e spesso non conosciuta riguarda il profumo: è severamente vietato applicarlo sulla pelle prima di esporsi al sole. Mettersi a prendere il sole con un’essenza o una crema profumata addosso, infatti, può provocare reazioni allergiche e macchie, chiare o scure.

La causa sta in alcune sostanze contenute nei profumi. L’alcol, in realtà, non è colpevole di queste macchie. Lo sono, invece, le fragranze di lavanda, bergamotto, zenzero, vaniglia, limone e arancio. Per evitare queste fastidiose conseguenze si può optare o per profumi light come le acque aromatiche, a bassa concentrazione di essenze, o al mettersi il profumo solo di sera. In questo secondo caso, però, ci si ricordi di lavarsi con cura la pelle al mattino seguente, in modo da rimuovere qualsiasi traccia.

Quando si va in spiaggia o, in generale, ci si espone al sole, è bene quindi pensare a molti fattori. Una regola generale, poi, vale sempre: mai provare cosmetici nuovi o di cui non si è sicuri quando ci si espone ai raggi, poiché la loro azione, combinata con un prodotto sconosciuto, può essere incontrollata.

The post Non fare MAI questa cosa prima di prendere il sole | Risultato irreversibile appeared first on Ck12 Giornale.