Nicola Savino | Le cose non si mettono bene: “Ma non ha paura?”

Momenti importanti per Nicola Savino, quelli di questo periodo. La sua carriera è a un bivio, ma la decisione sembra avere drastiche conseguenze

Sono giorni tesi, quelli che si stanno vivendo negli ambienti televisivi. Il periodo è quello della presentazione dei palinsesti dell’anno 2022/2023, con i classici ritorni e le grandi novità. Si tratta, quindi, di giornate intense nella programmazione di ciò che sarà, di chi condurrà che cosa e di quando andrà in onda.

Mediaset, in particolare, sembra che dovrà dire un pesante addio. Si tratta di Nicola Savino, storico volto dei programmi più importanti della rete nonché attuale opinionista de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria. Nel suo futuro, infatti, c’è un cambiamento radicale che nessuno si sarebbe aspettato: questo, però, si preannuncia molto difficile.

Nicola Savino, il cambiamento potrebbe costare molto

Volto de le Iene, Nicola Savino nell’ultimo anno si è lanciato in diverse esperienze nuove. Sempre in casa Mediaset, ha condotto il nuovo programma “Back to School” e oggi è opinionista de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria, in una delle coppie più funzionanti di sempre. Nicola Savino, infatti, fa parte del gruppo Mediaset da tantissimi anni e non si è mai tirato indietro di fronte alle opportunità di lavoro, a partire dai reality sino a Quelli che il calcio.

Nelle ultime settimane, però, si è vociferato molto di un radicale cambio di rotta della sua carriera. Nicola Savino, infatti, lascerà Mediaset per sbarcare a Sky, precisamente su Tv8, il canale in chiaro. Secondo le fonti, Savino sarebbe pronto a rilanciare uno storico programma Rai: “Music Farm”. Il reality show, andato in onda su Rai2 l’ultima volta nel 2008, ritornerebbe in una veste rinnovata su Tv8, sotto la guida di Nicola Savino.

Il gioco, infatti, vede diversi cantanti famosi alloggiare per diversi giorni in una casa. Qui devono preparare diverse esibizioni da fare in diretta, durante la puntata: ognuno si esibirà e, alla fine della puntata, il pubblico e gli esperti voteranno. È lecito pensare che, se davvero Nicola Savino rilancerà Music Farm, ci saranno delle novità che lo renderanno più accattivante e al passo coi tempi. Savino, però, non è l’unico ad essere passato su Tv8: anche Caterina Balivo, mercoledì 22 giugno, ha fatto il suo esordio con “Chi vuole sposare la mamma?” sul canale di Sky. I numeri, però, non sono affatto premianti:

Debutta con il 2,7% #chivuolesposaremiamadre, Tv8 battuta in prime time sia in share che in v.a da Iris e dal canale 20. Sette giorni fa Quattro Matrimoni in replica al 2,8%. Vicini RaiMovie e RaiPremium. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 23, 2022

Immediatamente, i fan si sono preoccupati della sorte di Nicola Savino, che ha scelto di abbandonare Mediaset per Tv8:

Ma non ha paura di andare a tv 8 Nicola Savino? — Guglielmo (@guglielmo75) June 23, 2022

Chissà se Music Farm riuscirà ad essere così attrattivo da funzionare anche in una rete non centrale. Per Nicola Savino, sicuramente, è una grande sfida.

