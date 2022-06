“ha-un-debole-per-lei!”:-nicolas-vaporidis-fuori-controllo,-la-finale-si-prospetta-bollente

Fioccano indiscrezioni sul naufrago Nicolas Vaporidis: la finale è vicina, sbandata improvvisa per la compagna di avventura?

Galeotto fu il ritiro: questo è quello che pensano numerosi fan del reality “L’Isola dei Famosi”. Da giorni si vocifera molto circa la concreta possibilità che l’attore di origine greca arrivi a conquistare il podio del survival game di Canale 5, ipotesi che i bookmakers danno per scontata da tempo.

L’attore era infatti entrato in sordina nel reality, digiuno da rumors e meccanismi televisivi, e reduce da uno scontro epocale con l’opinionista Vladimir Luxuria. Sembra che, nonostante i suoi progetti di vita abbiano una struttura ben precisa, qualcuno sull’isola gli stia facendo cambiare rotta: vediamo di che si tratta.

Nicolas Vaporidis preso all’amo da Mercedesz Henger?

L’attore Nicolas Vaporidis viene considerato il potenziale vincitore del format di Mediaset: nonostante il fisico esile, si è dimostrato un concorrente coriaceo e dalla volontà inossidabile. Molto riservato, il naufrago si è lasciato andare a sporadici sfoghi circa il suo vissuto, conquistando così il cuore degli spettatori.

Negli ultimi giorni, complice il ritiro del tutto inaspettato di Edoardo Tavassi, Nicolas si è avvicinato alla compagna di avventura Mercedesz Henger. La celebre figlia d’arte in precedenza soffiava sul collo di Edoardo, reclamandone le attenzioni in ogni puntata, ma senza ricevere feedback apprezzabili.

Ora che il campo è sgombro, sembra che Nicolas stia esplorando la possibilità di conoscere più a fondo la bella influencer: si tratta solo di complice amicizia, o qualcosa bolle in pentola?

Mi sbaglierò ma sono settimane che lo penso: a Nicolas piace Memi… o cmq è attratto da lei. Sicuramente è innamoratissimo della sua fidanzata ma ha un debole per la bionda naufraga! Stanno sempre insieme e ora le ha fatto una serie di complimenti molto sentiti! #isola — Silvia 😎 (@Silvia94590547) June 23, 2022

Mentre gli spettatori si producono in illazioni e voli pindarici sui sentimenti dei due, Edoardo Tavassi deve ancora chiarire i suoi sentimenti verso Mercedesz Henger. Il suo allontanamento dall’isola ha probabilmente favorito l’avvicinamento tra i due, che per ora si dichiarano solo amici. Sappiamo che Nicolas ha avviato un’attività di ristoratore a Londra, inaugurando il suo locale “Taverna Trastevere London”, e si vocifera inoltre di una fantomatica fidanzata.

In realtà, l’attore è talmente riservato che poco si conosce della sua vita privata. Dopo la storia con la collega Cristiana Capotondi e il matrimonio con Giorgia Surina, gli sono stati attribuiti flirt con Matilde Gioli, Isabella Benedetti Livanos e Giulia Brighi. Attualmente lo stato sentimentale del naufrago non è del tutto chiaro, e l’ipotesi di una simpatia per Mercedesz Henger si fa sempre più pressante. Semplice amicizia, oppure sentori di un flirt nascente?

