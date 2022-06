Food, sostenibilità: il 98% delle aziende ci prova, ma solo il 22% in modo prevalente

Il 98% delle aziende utilizza del tutto o in parte materie prime a ridotto impatto ambientale. Emerge dall’analisi delle performance di sostenibilità condotta dal Food Industry Monitor (FIM), l’Osservatorio sul settore food realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Ceresio Investors. Giunto alla sua ottava edizione, l’Osservatorio è dedicato quest’anno all’analisi del rapporto tra innovazione e crescita sostenibile delle aziende alimentari, secondo il quale il 2021 ha segnato una forte ripresa nel settore del food, con una crescita record del 6,8%, superiore a quella del Pil (6,6%). La crescita si protrarrà anche nel 2022 e nel 2023, con tassi intorno al 4% annuo, più del doppio del Pil. In questo contesto, circa l’88% delle aziende usa in via esclusiva o prevalente packaging sostenibili. Circa il 57% ha ottenuto una o più certificazioni inerenti la sostenibilità ambientale e il 30% circa pubblica un bilancio di sostenibilità, mediamente da almeno tre anni. “Materie prime a ridotto impatto ambientale significa che sono state prodotte secondo criteri quali il km zero o l’agricoltura biologica, con fonti di energia rinnovabile e/o packaging da materie prime riciclate. La tendenza è molto diffusa, anche se utilizzata in modo non esclusivo”, ha precisato Carmine Garzia, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, docente di Management presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. “Se dunque il 98% delle aziende utilizza del tutto o in parte materie prime sostenibili, solo un 22% le utilizza in modo prevalente. Rispetto ai dati dello scorso anno, le imprese stanno comunque incrementando in modo significativo gli investimenti in sostenibilità”. Nel dettaglio, per azienda sostenibile, s’intende un’azienda che opera rispettando l’ambiente, le comunità locali e la società nel suo complesso. Per ciascuna azienda del campione sono state rilevate 13 variabili che misurano i seguenti aspetti: utilizzo di materie prime sostenibili nel processo di produzione; azioni per ridurre le emissioni di CO2; utilizzo di fonti di energia rinnovabile; supporto allo sviluppo delle comunità locali. Dall’analisi effettuate è emerso appunto che il 98% delle aziende utilizza del tutto o in parte materie prime a ridotto impatto ambientale, ma solo il 22% in modo esclusivo.

Tra i temi più sentiti, le aziende dedicano particolare attenzione al packaging dei loro prodotti, con circa 88% delle aziende che preferisce materiale compostabile o comunque prodotto con materiale riciclato. Al fine di fornire un indice di sostenibilità che permettesse di attribuire un “livello di sostenibilità” alle aziende analizzate, l’Università di Pollenzo ha elaborato il “Sustainability Score”, un indice sintetico percentuale (0% -100%), che è stato attribuito a ogni azienda e che ha permesso d’individuare quali sono i comparti mediamente più sostenibili. Quel che emerge è che i comparti della pasta e delle conserve risultano i più sostenibili, seguono i comparti dei dolci, delle farine e del latte che ottengono comunque buoni livelli di sostenibilità. Permangono alcune criticità per i comparti del caffè e dei salumi, specie tra le pmi di settore, mentre i grandi player hanno ottenuto Sustainability Score tra i più alti del settore. “Tutti parlano di sostenibilità, ma solo finché le cose vanno bene – ha commentato Michele Fino, professore all’Università di Pollenzo -. Parlare di sostenibilità, invece, in tempo di guerra, pandemie e con l’urgenza dei cambiamenti climatici è la sfida nella sfida. Cosa significa sostenibilità? È la capacità di un sistema di durare: quando non si intacca il capitale, e si vive su risorse che si rinnovano, il sistema tiene perché non consuma quelle risorse che invece noi intacchiamo beatamente da almeno 150 anni. Il concetto è spesso confuso quello di resilienza, la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Ma sono molto differenti. Si può essere resilienti senza essere sostenibili: il sistema economico cinese, ad esempio, che punta a tornare ai livelli pre-crisi ma senza sostenibilità. Secondo questo principio, si può bruciare più carbone per far fronte al blocco del gas russo, come sta facendo la Germania, oppure si possono distribuire gratuitamente mascherine usa e getta a tutta la popolazione senza un piano di recupero, come ha fatto anche l’Italia. In questi giorni di siccità, si parla di scavare pozzi più profondi per reagire: è resiliente, ma non sostenibile. Al contrario, sostenibile è sempre resiliente, perché punta a mantenere le condizioni base, senza le quali viene a mancare tutto: il rispetto del nostro ambiente di vita. Alla prima crisi politica, invece, si torna di corsa al puro business? L’opportunismo è il peggior nemico della sostenibilità, e la resilienza è la foglia di fico dello status quo: una logica di breve periodo che non può essere la logica di una impresa che vuole durare. Se guardiamo ai dati della ricerca UNIO, la produzione di gas serra è diminuita nei Paesi occidentali, ma di gran lunga compensata dagli aumenti delle emissioni dei Paesi poveri. Come biasimarli? Noi abbiamo inquinato senza freni per 150 anni: anche loro, adesso, vogliono cogliere l’opportunità di svilupparsi. Ma sviluppo cosa significa? Dà l’idea di liberarsi dalle catene e autorizza tutto. Progresso invece è un concetto di avanzamento graduale. Non si può più pensare con la vecchia logica: aumentare i consumi e ridurre le emissioni. Lavorare per la sostenibilità è l’unico modo di essere resilienti oltre il sistema, smettiamo di travestire tutto di green: allevare polpi, è la soluzione di una azienda spagnola alla crescente domanda, associata alla carenza del prodotto. Ma si tratta di un senziente, carnivoro, che si dà al cannibalismo in cattività. Ancora, è green stampare bistecche 3D a base di pisello, con enorme consumo energetico e numerosi passaggi di lavorazione, o è preferibile mangiare i legumi così come sono? Quanto dobbiamo travestire la nostra quotidianità, per ricollocare l’uomo nella giusta posizione nel suo ambiente?”.

L’articolo Food, sostenibilità: il 98% delle aziende ci prova, ma solo il 22% in modo prevalente proviene da The Map Report.