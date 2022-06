Edoardo Tavassi | Mentre lui festeggia i topi ballano: grave tradimento alle sue spalle

L’ex naufrago Edoardo Tavassi deve fronteggiare una palese evidenza: dopo il suo ritiro i due compagni di avventura sembrano essersi avvicinati.

Il verace Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’ex isolano di estrazione romana ha regalato al pubblico perle di ilarità, condendo il percorso dei compagni con aneddoti esilaranti, imitazioni e iniziative divertenti.

Durante l’ultimo prime time del format Ilary Blasi ha rilasciato una notizia sconcertante: Edoardo è stato infatti costretto a ritirarsi dal reality per un infortunio al ginocchio, con grande scorno dei fan del programma. Nelle ultime ore l’ex naufrago è stato avvistato in compagnia della sorella Guendalina in un locale, intento a sfamarsi con ogni ben di Dio. Nell’atollo onduregno, però, gli equilibri sembrano essere cambiati: che succede alle sue spalle?

Edoardo Tavassi al ristorante, flirt in corso in sua assenza?

Guendalina Tavassi è ritornata più carica che mai da “L’Isola dei Famosi”. Dopo aver rinunciato a presenziare al prolungamento del format, scegliendo invece di ritornare in seno alla famiglia, l’influencer ha riabbracciato il fratello. L’esperienza li ha sicuramente uniti più che mai, e nelle scorse ore hanno festeggiato la reunion a suon di risate e bocconi prelibati in un locale.

Guendalina ha documentato il lauto pasto del fratello in una serie di stories su Instagram: l’affamato Edoardo non le ha dato neppure il tempo di documentare la presentazione del dessert, che già aveva spazzolato con dovizia il piatto. Nel frattempo, però gli equilibri a “L’Isola dei Famosi” sembrano essere cambiati. Nonostante i trascorsi romantici con Mercedesz Henger, sembra che l’influencer abbia nelle ultime ore cambiato la destinazione delle sue mire romantiche.

Gli spettatori hanno infatti notati un avvicinamento sospetto a Nicolas Vaporidis, che parimenti sembra ricambiare le sue attenzioni.

Mi sbaglierò ma sono settimane che lo penso: a Nicolas piace Memi… o cmq è attratto da lei. Sicuramente è innamoratissimo della sua fidanzata ma ha un debole per la bionda naufraga! Stanno sempre insieme e ora le ha fatto una serie di complimenti molto sentiti! #isola — Silvia 😎 (@Silvia94590547) June 23, 2022

Nelle ultime settimane Mercedesz aveva fatto pressioni affinché il compagno di avventura si sbilanciasse, dichiarando i suoi sentimenti verso di lei. Il ritiro di Edoardo potrebbe avere risvolti interessanti: l’influencer è stata infatti accusata di agire per strategia, e il suo recente approccio con Nicolas potrebbe essere sintomatico di un piano ben preciso.

Nicolas è infatti considerato il potenziale vincitore del format, e l’avvicinamento potrebbe essere solamente un mezzo per ottenere clip in puntata, nonché il favore degli spettatori. Che ne penserà Edoardo di quest’inaspettata complicità?

The post Edoardo Tavassi | Mentre lui festeggia i topi ballano: grave tradimento alle sue spalle appeared first on Ck12 Giornale.