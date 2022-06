“E’ iniziata la mia battaglia contro il tumore”. Giovanni Allevi, la drammatica foto dall’ospedale | Guarda

Giovanni Allevi, dopo avere annunciato sul suo profilo Instagram di avere un mieloma multiplo, torna sul social con un nuovo post in cui annuncia che è iniziato il percorso di cure per combattere il tumore e ringrazia i suoi fan per l’affetto e la vicinanza che gli hanno dimostrato. “Con il cuore traboccante di gratitudine”, scrive il pianista e compositore, “vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”.

Quindi il pianista e compositore pubblica anche una foto che lo ritrae di spalle con addosso un busto ortopedico.

Allevi, una settimana fa, aveva annunciato di avere un tumore e di doversi allontanare dalle scene per curarlo. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa“, aveva confessato il Maestro, aprendosi ai fan e ammettendo che la sua “angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Il musicista, che ha 53 anni, è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista e sua manager, e ha due figli.