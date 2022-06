Clamoroso rifiuto, dopo il comunicato la verità su Chiara Ferragni: “Ha detto no”

L’influencer Chiara Ferragni ha nelle ultime ore scatenato un vespaio di commenti in rete: dopo la proposta stellare, spuntano i retroscena.

L’imprenditrice ed influencer lombarda Chiara Ferragni ha segnato negli ultimi giorni un impensabile strike. La bionda diva della serie “I Ferragnez” ha infatti ricevuto in prestigioso invito. Presenzierà infatti nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus nella rassegna di Sanremo 2023.

La sua presenza per il momento risulta garantita per la prima serata, nonché per quella conclusiva: al momento non è dato sapere se concederà ulteriori cameo alla kermesse musicale. Nelle scorse ore il commosso tributo di Giulia Salemi ha diviso il popolo in rete, e un’ulteriore polemica sta prendendo piede: di che si tratta?

Chiara Ferragni e il rifiuto del passato: fioccano accuse di snobismo sull’influencer

Partiamo con ordine. Solamente ieri l’influencer Giulia Salemi ha reso onore su Twitter all’ingaggio di Chiara Ferragni a Sanremo. Secondo l’ex gieffina, infatti, l’operato dell’imprenditrice ha spianato la strada a milioni di influencer e content creator, prima di allora bollati come perdigiorno e amanti del facile guadagno. La lunga missiva destinata all’imprenditrice digitale è fruttata a Giulia Salemi una pubblica gogna. Molti haters si sono infatti scagliati su di lei, accusandola di cavalcare la notizia fresca del clamoroso invito a Sanremo per godere di ulteriore pubblicità. Qui ne abbiamo un esempio:

Non so se ridere di più per la leccata di culo alla Ferragni o perché ha voluto richiamare l’attenzione su di sé quando non c’entrava nulla sksk https://t.co/bSYyENJleX — Arya ☽☾ (@sambucaproblems) June 22, 2022

Alcuni utenti hanno sollevato un’ulteriore controversia circa l’ingaggio di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston: sembra infatti che in passato la modella e imprenditrice abbia ripetutamente rifiutato lo stesso ruolo. Carlo Conti l’avrebbe voluta al suo fianco nel 2016 nella kermesse canora, ricevendo in risposta un sonoro due di picche. Lo stesso evento si sarebbe verificato nuovamente nel 2020, con la possibilità di presenziare all’evento a fianco di Amadeus. Il giornalista di “Dagospia” Giuseppe Candela, inoltre, avrebbe anche rilevato il suo perentorio “no” per l’ultimo Eurovision Song Contest, svoltosi a Torino lo scorso mese. Molti frequentatori della rete imputano a Chiara Ferragni eccessiva boria, e le accuse fioccano sotto al tweet recante la notizia:

Altri, invece, la assolvono su tutta la linea, argomentando: “Probabilmente si sente cresciuta, più pronta anche psicologicamente grazie al lavoro che fa su se stessa che la rende più sicura di sé. Chi parla di ricerca di visibilità e like è ridicolo e cerca sempre di sminuirla, di trovare il marcio. Non accettano che abbia successo.“.

Quali siano le motivazioni dietro alle scelte dell’imprenditrice non è dato saperlo, ma di contro sussiste una certezza. Il palco di Sanremo andrà sicuramente a coronare lo stellare successo dell’influencer, rendendola ancora più iconica e popolare. L’opportunità è succosa, e forse i tempi sono maturi per il suo approdo sulle reti nazionali. Chiara Ferragni punta alla conduzione di un programma tutto suo? L’ipotesi è piuttosto plausibile: seguiremo con interesse le sue mosse!

