Aics: per combattere l’emergenza siccità bisogna dire basta agli allevamenti intensivi

Secondo Aics, l’Associazione Italiana Cultura e Sport che conta 1,2 milioni di volontari, i luoghi dove si fa la differenza e si combatte la vera battaglia contro l’emergenza siccità, sono i supermercati, dove gli individui possono scegliere di compiere l’acquisto meno impattante (o ancora meglio, di non comprare se non necessario) e, soprattutto, di non acquistare carne o pesce proveniente da allevamenti intensivi.

Quando si parla delle azioni da compiere per arginare le conseguenze della carenza di acqua, si chiede sempre ai cittadini di evitare i consumi casalinghi, di fare attenzione al rubinetto di casa e si ripetono i consueti consigli sulla durata della doccia e sulle migliori tecniche di innaffiamento del giardino. Tuttavia, per quanto auspicabile che tutti osservino tali consigli, secondo l’Aics, ci si dimentica sempre di indicare i veri luoghi dove ognuno ha la possibilità di compiere le scelte che possono fare la differenza: i supermercati e i negozi alimentari.

“Sollecitare il singolo alla massima attenzione sugli sprechi personali è sacrosanto. Giusto e doveroso, utile. Ma ancora una volta sembra essere ignorato il fatto che il consumo d’acqua da parte degli allevamenti intensivi superi di più volte l’intero consumo d’acqua di tutti gli abitanti del pianeta. Vuoi aiutare la gestione dell’acqua (e non solo)? Riduci drasticamente il consumo di carne”, sottolinea Andrea Nesi, responsabile ambiente di AICS.

“Nel 2014 il documentario Cowspiracy portò alla ribalta questo ed altri elementi di fortissima criticità diventando una pietra miliare nell’affrontare lo spreco di risorse come acqua e cibo, l’inquinamento e il benessere animale completamente ignorato. Ma pare che non se ne siano accorti in molti. La maggior parte delle più grandi istituzioni continuano a spiegare come lavare i denti e dare acqua alle piante in modo consapevole. L’Italia è costellata di una miriade di piccole aziende di allevamento brado o semibrado che oltre ad avere un approccio consapevole con il mondo animale (senza scadere nell’ipocrisia ovviamente poiché l’animale infine dovrà essere ucciso), hanno un rapporto positivo con le tematiche delle emissioni di CO2. Difatti un allevamento allo stato brado non lascia mai il terreno incolto e contribuisce alla concimazione producendo sequestro di CO2 e non il contrario”, conclude Nesi.

Più in generale, la battaglia in favore dell’ambiente si concentrerà sempre più all’interno dei supermercati e dei negozi di alimentari. Non consumare carne da allevamenti intensivi, non consumare pesce da allevamenti intensivi, non acquistare frutta e verdura con packaging, scegliere biologico, scegliere prodotti che abbiano percorso pochi chilometri per raggiungere gli scaffali.

