Stefano de Martino | “Non possiamo più sbagliare”: rivelazione scottante, a rischio tutto quanto

L’ex ballerino e conduttore televisivo è al centro di un discorso molto importante. A rischio tutto ciò che fino ad oggi ha costruito: allarme per Stefano de Martino

Nato come concorrente di ballo ad Amici di Maria de Filippi, Stefano de Martino ha vissuto un grande cambio di vita. Dopo il talent show ha intrapreso la strada della danza, lavorando sia in diversi teatri che nella stessa trasmissione, dove ha fatto il professionista. Qui, però, ha incontrato la strada della conduzione: con Marcello Sacchetta, amico e collega, ha condotto il daytime di Amici.

Probabilmente è proprio grazie a quella prima esperienza televisiva che Stefano de Martino ha deciso di dare una svolta alla propria carriera. Oggi, infatti, è un volto di punta di Rai2. Nelle ultime ore, però, un’intervista di una persona molto vicina a lui ha gettato alcune ombre sulla sua vita: c’è una situazione, in particolare, che è molto delicata. Ecco cosa sta succedendo.

Stefano de Martino e Belén: parla Antonino

Rai2 ha puntato tutto su di lui e sulla sua ironia, che sa gestire perfettamente in ogni trasmissione che gli affidano. Con “Bar Stella” e “Stasera Tutto è Possibile“, Stefano de Martino ha portato sul secondo canale della Rai un intrattenimento divertente e leggero, che non cada mai nella banalità e nella volgarità. Proprio per questi motivi, l’ex ballerino napoletano è stato riconfermato anche per l’anno prossimo e, addirittura, si parla anche di un passaggio a Rai1.

Nella sua vita, in questo ultimo anno, c’è stato anche un grande ritorno. Lui e Belén Rodriguez, con cui ha avuto Santiago e con cui si è sposato nel 2012, si sono di nuovo fidanzati. Si tratta del secondo ritorno di fiamma, questa volta intervallato da un evento importante per la sua attuale compagna, che a luglio 2021 ha avuto Luna Marì da Antonino Spinalbese, suo ex fidanzato. La coppia è però ritornata insieme e, nonostante vivano questo amore in modo molto privato, durante le interviste non nascondono la loro felicità.

A parlare di questo ritorno di fiamma è stato proprio Antonino Spinalbese, che si è lasciato andare durante un’intervista. “Se ho mai avvertito il fantasma di Stefano De Martino? Assolutamente no” ha rivelato. Antonino, infatti, ha ammesso che il rapporto tra lui e Belén, per quanto sincero, non fosse ben allineato: a spegnerlo è stata la distanza di obiettivi e di vita, non un altro uomo. Antonino, però, si augura solo una cosa: “E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare“.

Che questa sia la volta buona, per Stefano e Belén, di rimanere insieme per sempre come si augura Antonino? Non ci resta che aspettare e vedere, il futuro, cosa regalerà a questa coppia. In gioco c’è tutto, per il conduttore: la sua famiglia.

