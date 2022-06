Oroscopo Paolo Fox del 24 giugno: tanto amore in arrivo questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui ti sentirai con grande capacità energetica di muovere le tue questioni importanti in modo pratico e agile. La tua sensibilità e cautela segneranno le tue azioni. SENTIMENTI: Sarà un giorno per risolvere vecchie discordie con intuizione e molta empatia. AZIONE: È una giornata per affrontare questioni in cui devi organizzare con precisione e saggezza il modo di comunicare. FORTUNA: È un giorno in cui è necessario risolvere frange eccezionali di questioni importanti legate ai sentimenti. Ulteriori informazioni…

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui sentirai di avere un grande flusso di vitalità che ti aiuterà a generare idee innovative per le tue nuove azioni professionali ed economiche. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui potrai ricevere l’affetto dei tuoi cari in modo molto piacevole. AZIONE: È un giorno in cui puoi dedicarti ad organizzare i tuoi obiettivi nel miglior modo possibile, il che significa che lo fai con gentilezza. FORTUNA: Sentirai che sfruttare le tue nuove idee per innovare nei tuoi progetti in modo intuitivo e incredibile. Ulteriori informazioni…

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui il tuo più grande successo sarà la capacità di visualizzare e intuire ciò che devi fare in ogni momento per raggiungere i tuoi obiettivi da sogno. SENTIMENTI: È un giorno per offrire la tua simpatia e aprirti a nuove amicizie. AZIONE: È una giornata in cui risolvere i problemi in sospeso grazie al tuo grande dinamismo e alla vitalità che ti accompagna. FORTUNA: È un giorno per la vita per sorridere ai tuoi obiettivi e puoi ottenere l’abbondanza che la vita ti offre. Ulteriori informazioni…

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi dedicarti a usare la tua grande precisione intuitiva per trasformare i tuoi sogni in realtà, usando le tue grandi potenzialità nelle tue importanti questioni di questo giorno. SENTIMENTI: Oggi è consigliabile che tu goda della grande empatia e del calore che sentirai con gli amici intimi. AZIONE: È un giorno in cui avrai aiuto dalla tua grande percezione, che ti aiuterà nelle tue decisioni. FORTUNA: Sarà un giorno in cui è importante che tu usi la tua conoscenza e la tua saggezza interiore per raggiungere ciò che sogni. Ulteriori informazioni…

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui dovrai valutare le tue migliori potenzialità e usarle per dare il meglio di te, soprattutto nei progetti comuni che mantieni con amici fidati. SENTIMENTI: È un momento molto fortunato per dare il tuo affetto agli altri a mani piene. AZIONE: È tempo di sentirsi vicini a ottenere i tuoi progetti con una buona organizzazione e percezione. FORTUNA: È un momento per attingere alla tua grande percezione e aiutare gli altri. Il beneficio sarà congiunto per tutti. Ulteriori informazioni…

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui è consigliabile prevedere con percezione gli obiettivi che si desidera raggiungere in questo giorno. E che la tua gentilezza è più evidente di altre volte nei tuoi rapporti con gli altri. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per relazionarsi in modo armonioso e dare il proprio amore e sostegno agli altri. AZIONE: Noterai che è un giorno in cui hai bisogno di creare legami con altre persone che entreranno nella tua vita e che saranno molto importanti. FORTUNA: Devi occuparti di bilanciare le tue relazioni con gli altri e mantenere l’armonia in ogni momento. Ulteriori informazioni…

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi incontrerai una persona che ha due facce, la Bilancia. Hai scoperto di recente e sei rimasto sorpreso di apprendere che qualcosa che gli hai detto in confidenza su un problema che hai avuto con qualcuno, l’ha detto anche all’altra persona. Anche se è difficile da credere, ci sono molti problemi in giro e ogni giorno puoi inciampare su uno. Ciao e arrivederci. Non hai più niente da dirgli. Nemmeno che tu lo sappia, perché ne approfitterà per criticarti ancora o per incasinare tutto con qualche gossip. ignoralo Con il tuo partner, la testarda Bilancia, stai litigando da alcuni giorni in modo che siano d’accordo con te. Dimentica oggi chi ce l’ha. L’importante sono i sentimenti. Se lo ami davvero, l’altra domanda è molto secondaria. Salta quelle stupide discussioni che provochi ogni giorno e amalo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le tue preoccupazioni, Scorpione, derivano dal fatto che stai notando che il tuo partner è più freddo e distante, e questo ti rende irrequieto ogni giorno. Inoltre, non ti dice cosa c’è che non va in lui, ma per te è ovvio. Inizia a darle un po’ di tempo oggi per chiarire i suoi pensieri. Non fargli pressioni o chiedergli spiegazioni per ora. Se con il passare dei giorni rimane lo stesso, agirai come meglio credi, ma purché tu abbia un po’ di pazienza. Oggi prova a lasciarlo più libero, Scorpione, non stargli sopra, né nel bene né nel male. Concentrati sul tuo lavoro , che ti porta anche un bel po’ di mal di testa. Hai molte cose da risolvere ogni giorno e pochissimo tempo per farlo. Non sei solo, chiedi aiuto ai tuoi colleghi. Saprai dalla loro risposta com’è ognuno di loro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi, Sagittario, potresti trovarti in una situazione compromettente che ti creerà confusione. Un conoscente o un conoscente potrebbe parlare male di un amico per il quale provi un grande affetto, sperando che seguirai l’albo con i pettegolezzi. Non devi essere diplomatico, come lo sei di solito ogni giorno, tagliare le perdite e farla stare zitta. Per lealtà verso il tuo amico. Nessuno merita di essere parlato alle sue spalle, senza avere la possibilità di difendersi. Dopo questa brutta bevanda, Sagittario, oggi ti aspettano due piacevoli momenti. Un collega o magari un capo ti loda per il lavoro che fai quotidianamente. L’altro momento è che potresti ricevere denaro inaspettato, magari da un lavoro del passato o da un debito che qualcuno aveva con te e che non pensavi più di riscuotere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sei in dubbio su un problema che potrebbe risolvere molti problemi per te quotidianamente, Capricorno, ma non è del tutto chiaro, o non la vedi in questo modo. Se il tuo cuore ti dice di no, evita di fare qualsiasi passo in questa direzione. Continuerai lo stesso, alle prese quotidianamente con difficoltà, ma sarai calmo e questo non ha prezzo. Coraggio, oggi è un giorno da festeggiare. Ultimamente hai ottenuto alcune cose che volevi. Ti meriti un piccolo sfizio, Capricorno, renditi un omaggio! Esci con il tuo partner in un luogo romantico e goditi una cena leggermente inaspettata che darà ottimi risultati. Ti unirà di più e trascorrerai una serata indimenticabile. Ricorda che l’amore deve essere alimentato quotidianamente con piccoli gesti che evitino di cadere nella routine e abbassare la passione. Sii più affettuoso con tuo figlio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Qualcuno nel tuo ambiente, Acquario, ti sta facendo dubitare che la decisione che hai preso riguardo alla tua vita professionale o lavorativa sia quella giusta o meno. Smettila di tormentarti quotidianamente, perché sicuramente è stata una buona decisione. Non lasciare che i dubbi di qualcun altro arrivino a te. Un altro aspetto di cui dovresti tenere conto oggi, Acquario, è che non dovresti mai rimanere fermo di fronte agli ostacoli della vita. O combatti per loro o cambia rotta. Hai la capacità e il potere di farlo. Oggi analizza perché è così difficile per te agire. Forse una persona molto vicina ti sta facendo “gaslight”. Qualcuno per il quale bevi i venti e al quale ogni giorno fai ogni tipo di congratulazioni. Semplicemente non ti merita. Taglia subito e per sempre. Non ti porta niente di buono.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei incline a lasciarti avvolgere ogni giorno dai fantasmi del passato, Pesci. E quando questo accade, come sta accadendo a te oggi, ti dimentichi di vivere nel presente. Sai cosa devi fare, invertire i termini! Sbarazzati di quel passato che ti tormenta e concentrati intensamente sul presente. Pensare a cose che sono già successe ea come hai agito, se non è per imparare, è inutile. Mettilo nella tua testa perché oggi anche il tuo partner può notarlo e non gli starà bene pensare che ti manchi qualcun altro. Dedicati ogni giorno a questa persona che ti sta mostrando il suo affetto e dimenticalo, lascia i fantasmi per i film. Nel campo sociale, Pesci, devi stare particolarmente attento una persona che hai appena incontrato ha la reputazione di approfittarne. Non manipolarti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 24 giugno: tanto amore in arrivo questo venerdì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.