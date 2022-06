Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “È già finita la parentesi della pace nel mondo, Salvini torna ai grandi classici: odio per gli immigrati e offese agli avversari. Solidarietà a Filippo Sensi”. Così l’account twitter del Pd pubblicando un manifesto web in cui si legge: ‘Quando il gioco si fa duro (per lui), Salvini la butta sugli immigrati. Basta”.