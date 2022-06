Maria Teresa Ruta l’ha spuntata | Chiamata urgente da Rai1

Dopo le recenti polemiche in merito alla cucina in TV, Maria Teresa Ruta ha ricevuto una proposta pazzesca da Rai1

Nota al grande pubblico per la sua grande esperienza televisiva, Maria Teresa Ruta si è sempre messa in gioco con nuove esperienze professionali e non. L’ultima è stata quella del GF VIP, che le ha permesso di farsi conoscere anche dai più giovani. Maria Teresa Ruta, però, è un volto storico dei programmi televisivi: fa questo lavoro sin dalla metà degli anni Settanta, come conduttrice e giornalista.

Nelle ultime settimane, è finita al centro del gossip a causa di una pesante frecciatina lanciata ad Antonella Clerici. Secondo la Ruta, infatti, sarebbe stata lei la prima a portare la cucina (e Anna Moroni) in televisione. Dopo queste rivelazioni, che l’hanno portata in prima pagina su molte riviste, è però arrivata la sua rivincita: Rai1 l’ha chiamata.

Maria Teresa Ruta, il provino a Rai1 è andato bene

Antonella Clerici e Maria Teresa Ruta si sono conosciute negli anni 1999-2000, quando hanno lavorato insieme a Canale5. Il programma si chiamava “A tu per tu” ed era un talk show del mezzogiorno: dopo un’unica stagione, però, è stato chiuso per bassi ascolti. A Maria Teresa Ruta, però, non è mai andata giù la piega che ha preso la carriera della collega, a cui viene riconosciuto il merito di aver portato la cucina in televisione.

“La mia trasmissione è stata il banco di prova sia per Anna Moroni che per la nutrizionista Evelina Flachi” ha rivelato a NuovoTv, non nascondendo il proprio nervosismo. Le due donne citate, infatti, sono state per anni e sono tutt’ora il pilastro delle trasmissioni di Antonella Clerici. Insomma, sembra che la Ruta non abbia mandato giù questo spostamento di rotta. Anche per lei, però, è un momento d’oro: nelle ultime ore, infatti, si parla di un suo ritorno su Rai1.

A volerla è un altro grande volto della Rai, Carlo Conti. Alcune voci, infatti, hanno rivelato che Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria abbiano fatto dei provini per partecipare a “Tale e Quale Show”, il programma delle imitazioni dei grandi talenti di oggi e del passato. Secondo queste voci, mamma e figlia sarebbero messe molto bene e la loro partecipazione sarebbe praticamente sicura.

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria hanno sostenuto il provino per #TaleEQualeShow e, secondo il settimanale #Oggi, avrebbero ottime possibilità di essere prese nel cast.

Altri nomi che circolano: Alex Belli, le principesse Selassié, Pamela Prati, Katia Ricciarelli.#gfvip pic.twitter.com/GX8R9s7ztu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 23, 2022

Al momento si tratta solo di ipotesi, ma qualcosa di più certo si potrebbe sapere già a fine mese, dopo la presentazione dei palinsesti.

The post Maria Teresa Ruta l’ha spuntata | Chiamata urgente da Rai1 appeared first on Ck12 Giornale.