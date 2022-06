Lulù Selassiè | L’ex gieffina lo rivela: cosa raccontava alle spalle di Manuel

Spuntano nuovi retroscena sulla rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: l’ex del GF Vip scende in campo con nuovi dettagli.

La separazione di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha tenuto banco per settimane. I due si erano conosciuti nel contesto televisivo del “GF Vip” e, dopo un breve flirt iniziale, la loro coppia si era consolidata sotto le telecamere.

I due gieffini sono usciti dal reality mano nella mano, dispensando in seguito ai fan numerose dirette, foto e contenuti sui social. All’improvviso, però, un fulmine a ciel sereno. Manuel Bortuzzo ha diffuso la notizia della rottura tramite un comunicato ANSA, scioccando milioni di fan trepidanti. In seguito l’atleta è comparso in diversi programmi TV, e non ha dato segni del minimo ripensamento. Lulù, al contrario, è volata sotto ai radar, limitandosi ad aggiornare i suoi follower con costanti stories circa il suo vissuto quotidiano. Nelle ultime ore un’ex vippona si è esposta in merito alla frattura tra i due: si tratta di Delia Duran, chiacchierata moglie dell’attore Alex Belli.

Delia Duran su Lulù Selassiè: “È stato uno shock!”

La modella venezuelana Delia Duran è stato un personaggio di punta, nonché una dei finalisti, dell’ultima edizione del “GF Vip”. Si sono ormai chetate le acque circa il controverso triangolo amoroso che vedeva protagonisti lei, il marito e l’influencer Soleil Sorge, e Delia ne approfitta per commentare la separazione di Manuel e Lulù.

Secondo quanto riporta la piattaforma “La Nostra TV”, la bella sudamericana ha accolto la notizia della rottura con stupore assoluto. “La loro separazione è stato uno shock, anche perché Lulù raccontava solo cose positive su loro due…“, sono le sue parole al riguardo. La modella aggiunge inoltre che, tra le porte della casa di Cinecittà, “li vedeva molto affiatati“.

Purtroppo le premesse non hanno soddisfatto le aspettative, e la coppia sembra definitivamente agli sgoccioli. Secondo le ultime indiscrezioni, Manuel avrebbe infatti recuperato la completa serenità, e si dedica nel tempo libero ad amici ed eventi outdoor. Lulù, invece, al momento sarebbe in vacanza a Mykonos, accompagnata dalle inseparabili sorelle Clarissa e Jessica.

Quanto a Delia Duran, “La Nostra TV” riporta anche un’indiscrezione piccante circa il suo privato: la modella starebbe infatti cercando di concepire un figlio, ma un medico avrebbe impartito alla coppia disposizioni precise. Lo specialista ha infatti consigliato loro di ridurre la frequenza dei rapporti per favorire il concepimento. Delia Duran commenta infatti: “Siamo passati da tre volte al giorno a una volta la settimana“. Chissà che l’anno non si chiuda con l’annuncio di una bella notizia…

The post Lulù Selassiè | L’ex gieffina lo rivela: cosa raccontava alle spalle di Manuel appeared first on Ck12 Giornale.