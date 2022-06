GF VIP | “Non parlo di queste cose!”: lui si trattiene, lei fa una rivelazione bollente

Una coppia nata all’interno del GF VIP si è lasciata andare in una lunga intervista. La rivelazione, però, è scottante: imbarazzo tangibile

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è un ambiente molto curioso e interessante, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali. All’interno del GF VIP, infatti, ogni concorrente svela lati di sé spesso inediti, nel bene e nel male. È questo che permette la nascita di nuove amicizie e nuovi amori tra persone che, magari, si conoscevano già fuori: il reality fa cadere le maschere.

Una coppia nata proprio nella casa del GF VIP, nelle ultime ore, ha raccontato alcuni retroscena della propria quotidianità. In particolare, lei si è lasciata andare a dettagli bollenti del loro amore: l’imbarazzo di lui era palpabile, ma ormai la verità era stata detta.

GF VIP: Paolo Ciavarro non vuole dirlo

I due ex gieffini, che oggi sono diventati genitori, si sono conosciuti proprio all’interno del reality show di Alfonso Signorini. Paolo Ciavarro, che tutto pensava fuorché di trovare l’amore, ha conosciuto Clizia Incorvaia proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia: da quel momento non si sono più lasciati. Il loro primogenito, inoltre, è il primo nato da un GF VIP.

Durante un’intervista per Chi Magazine, l’influencer siciliana e il volto di Forum non hanno subito grossi stravolgimenti dall’arrivo del neonato. Clizia, inoltre, è già mamma di una bambina, Nina, avuta con Francesco Sarcina sette anni fa. Paolo Ciavarro ha raccontato che i rapporti con il papà di Nina sono buoni: “Basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco”, ha ammesso. Anche Clizia ha ritrovato un buon equilibrio con l’ex compagno e il merito di questa rinnovata serenità lo dà a Paolo. “Il nostro rapporto in passato non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio“.

I due, poi, si sono lasciati andare a dettagli più piccanti. A proposito di vita sotto le lenzuola, l’arrivo del bambino non ha sconvolto ciò che c’era tra di loro, il loro desiderio. A svelarlo è Clizia, che ammette che il desiderio è addirittura cresciuto, ma c’è meno tempo: lo si coltiva per quando si potrà avere un po’ di spazio per la coppia. Paolo Ciavarro, però, non aggiunge nessun dettaglio e, con un po’ di imbarazzo, commenta: “Io non parlo di queste cose, al massimo sottoscrivo”. Tutto rose e fiori, quindi, per la coppia nata al GF VIP.

