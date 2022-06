Gesto incomprensibile di Katia Ricciarelli: cosa è successo dopo il GF Vip? [FOTO]

La soprano Katia Ricciarelli ha compiuto una scelta quanto meno inspiegabile: rametto di ulivo dopo la bufera al GF Vip?

La soprano veneta Katia Ricciarelli ha da qualche mese concluso la sua esperienza al “GF Vip”. Il suo percorso all’interno del format si è rivelato tutt’altro che tranquillo: i suoi scontri con alcuni compagni di avventura resteranno scolpiti per molto tempo nell’immaginario collettivo.

In particolare, la cantante lirica si è spesso scagliata contro le sorelle Selassiè: l’abisso generazionale e culturale tra loro ha creato aspri dissapori, che si sono trasformati in recriminazioni e offese in diretta e sui social. Nelle ultime ore, però, sembra essersi verificata un’inversione di tendenza…

Katia Ricciarelli compie l’inaspettato: pace fatta con le Princess?

Il portale “Vicolo delle news” ha compiuto una scoperta accidentale. Dopo un’incursione nel profilo Instagram di Katia Ricciarelli, gli addetti ai lavori hanno infatti ritrovato il social sotto rinnovate vesti. Innanzitutto, balza all’occhio una foto che ritrae Katia in compagnia dell’ex gieffina Nathaly Caldonazzo: le due hanno condiviso una cena, nonostante gli screzi avuti in passato. La cantante era di stanza a Roma per un impegno lavorativo, e ha deciso di riallacciare i rapporti con la soubrette. Le foto documentano una serata serena e priva di dissapori.

Non è tutto: Katia Ricciarelli avrebbe anche rinnovato completamente il suo profilo Instagram, e la novità più clamorosa risiede dei profili dei suoi “follow“. La soprano, infatti, segue solamente 140 persone sul famoso social, e tra di esse, a sorpresa, ritroviamo delle vecchie nemiche. Katia è infatti connessa con l’influencer Soleil Sorge e con il talent-scout Biagio D’Anelli: con sommo stupore dei fan, segue anche Lulù e Jessica Selassiè. Gli scontri tra la cantante e le Princess hanno assunto in passato proporzioni epiche. Ricordiamo infatti come Clarissa Selassiè abbia lanciato bordate incendiarie indirizzate alla soprano, inneggiando con i suoi follower per la sua eliminazione dal gioco.

Finora le Princess e Katia Ricciarelli non hanno mai avuto un confronto pubblico ma, come si suol dire, il tempo lenisce tutte le ferite. Molto probabilmente Katia ha scelto di sotterrare l’ascia di guerra, e di concedere una duratura tregua alle ostilità alle ex compagne di gioco. Chissà, magari le rivedremo assieme per un confronto televisivo definitivo!

The post Gesto incomprensibile di Katia Ricciarelli: cosa è successo dopo il GF Vip? [FOTO] appeared first on Ck12 Giornale.